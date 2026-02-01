勞動基金年收益衝1.2兆 受惠股市亮眼 全年有望締新猷

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
政府三大退休基金2日將公布去年全年投資績效，去年前11月三大政府基金合計已賺近1.19兆元。聯合報系資料照片
政府三大退休基金2日將公布去年全年投資績效，去年前11月三大政府基金合計已賺近1.19兆元。其中受惠於去年12月台股、美股大漲，勞動基金2025全年收益數有望突破兆元，創歷史新高，並挑戰1.2兆元大關。

勞金局統計，去年11月單月勞動基金賺進1,167.6億元，國保基金收益52億元，退撫基金賺入81億元，11月合計賺1,300.6億元。

截至2025年11月底，三大政府基金前11月收益合計達1兆1,890.7億元。其中，勞動基金規模7兆6,950.8億元，前11月收益9,762.3億元，收益率14.1％；受衛福部委託管理的國保基金規模6,975.8億元，前11月收益747.5億元，收益率13.34％；退撫基金規模1兆1,683.9億元，前11月收益1,380.9億元，收益率13.42％。

政府三大退休基金去年前11月收益
另外，根據勞金局統計，新制勞退基金規模為5兆1,006億元，收益率13.7％，去年新制勞退可望大賺，有助勞工分紅；舊制勞退基金規模為1兆585億元，收益率20.07％；勞保基金規模為1兆2,943億元，收益率13.41％；就保基金規模為1,814億元，收益率1.12％。

勞動部勞金局表示，去年金融市場波動劇烈，勞動基金持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年11月）平均收益率7.91％，國保基金近十年多平均收益率8.29％，投資績效穩健。

勞金局表示，綜觀後市，關稅與貿易政策持續牽動全球通膨路徑，貨幣政策能否延續有待觀察，地緣政治衝突也持續對全球金融市場構成潛在系統性波動風險。勞金局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

