外匯存底有機會創高 外資匯出台積股息成關鍵

中央銀行將於2月5日公布今年1月外匯存底數據。由於1月外資轉為淨買超台股88億元，加上非美貨幣普遍升值，市場人士預期，我國外匯存底可望持續站穩6,000億美元之上，甚至不排除再度挑戰歷史新高。

不過，也有市場人士指出，權王台積電（2330）在1月8日發放現金股利，釋出資金1,296億元，外資持股比重約72%，依往年經驗來看，外資領取股息後就會匯出，因此，外匯存底能否站穩6,000億美元，關鍵在台積電股利匯出時，央行「有沒有出手？調節力度有多大？」

外匯存底餘額變化

回顧歷史表現，去年12月底外匯存底為6,025.53億美元，較11月底增加27.62億美元，創下歷史次高水準。歷史新高則出現在去年9月底，外匯存底達6,029.43億美元，當月首度突破6,000億美元大關，單月增加55.13億美元。若以去年12月底水準觀察，元月在外資匯入、非美貨幣升值及孳息收入等因素支撐下，1月外匯存底仍具再創新高的條件。

匯市方面，1月美元指數下跌1.93%，非美貨幣表現相對強勢，其中歐元相對美元升值1.71%，人民幣升值0.58%，日圓升值1.8%，有助提升央行持有之外匯資產美元計價金額。

市場人士指出，1月外資買超台股，加上農曆年關前出口商有新台幣資金需求，推升結匯動能；不過，部分壽險業暫停從事換匯換利交易（CS），帶動美元需求上升，兩股力量相互抵銷，預估央行進場調節力道有限。至於台積電股利匯出，央行調節多少就難預測。

有關壽險業的美元需求增加，主要與金管會於2025年12月採納壽險業外幣資產會計規則調整有關。新制允許業者將特定外國債券的匯兌相關損益分期攤銷，有助降低避險成本。