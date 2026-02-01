AI發威 PMI估連四月擴張 製造業景氣尚未全面回升

在AI運算產品量產與客製化晶片需求持續發酵下，台灣製造業景氣回溫態勢明確。中經院預計2月2日公布今年1月最新數據，PMI能否連續第四個月維持擴張，並延續成長動能，成為市場關注焦點。

去年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）升至55.3，已連三個月站穩擴張區間，並創2024年6月來最快擴張速度。進一步觀察指數結構，12月PMI擴張動能主要來自領先指標的明顯拉升。中經院數據顯示，去年12月新增訂單數量與生產數量雙雙走揚，其中新增訂單指數更創2024年7月來最快擴張速度。

近一年PMI走勢

中經院分析，年底新一代AI運算產品陸續進入量產出貨階段，加上雲端服務業者對AI客製化晶片需求暢旺，帶動相關供應鏈訂單湧現，也使未完成訂單指數終止連續八個月緊縮，轉為擴張。

從需求端觀察，整體復甦動能有更全面跡象。中華採購與供應管理協會顧問白宗城指出，12月新訂單、未完成訂單與新出口訂單三大指標同步轉為擴張，需求面明顯回溫；同時，供應商交貨、存貨、原物料價格及進口原物料數量等四大輸入指標也全面翻多，反映企業正提前因應訂單成長進行布局。隨著新訂單與生產活動同步擴張，人力需求也隨之升溫，對中長期發展形成支撐，後續仍可持續觀察客戶端存貨水位是否維持偏低，以判斷需求能否進一步延續並「點火」。

不過，製造業景氣回升並非全面同步。六大製造業中，有三大產業PMI維持擴張，依擴張速度排序，分別為電子暨光學、食品暨紡織、交通工具；相對之下，基礎原物料、化學暨生技醫療、電力暨機械設備等產業，指數仍落在緊縮區間，復甦力道相對不足。

在非製造業方面，八大產業中，有七大產業回報擴張，僅僅運輸倉儲業為緊縮。就後續走勢判斷，專家認為，接下來產業表現仍將呈現「強弱分明」的格局。其中，電子業受惠於AI需求持續擴張，展望相對樂觀；其餘產業則多持審慎態度。