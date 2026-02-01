AI發威 PMI估連四月擴張 製造業景氣尚未全面回升

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
在AI運算產品量產與客製化晶片需求持續發酵下，台灣製造業景氣回溫態勢明確。AI示意圖。路透
在AI運算產品量產與客製化晶片需求持續發酵下，台灣製造業景氣回溫態勢明確。AI示意圖。路透

在AI運算產品量產與客製化晶片需求持續發酵下，台灣製造業景氣回溫態勢明確。中經院預計2月2日公布今年1月最新數據，PMI能否連續第四個月維持擴張，並延續成長動能，成為市場關注焦點。

去年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）升至55.3，已連三個月站穩擴張區間，並創2024年6月來最快擴張速度。進一步觀察指數結構，12月PMI擴張動能主要來自領先指標的明顯拉升。中經院數據顯示，去年12月新增訂單數量與生產數量雙雙走揚，其中新增訂單指數更創2024年7月來最快擴張速度。

近一年PMI走勢
近一年PMI走勢

中經院分析，年底新一代AI運算產品陸續進入量產出貨階段，加上雲端服務業者對AI客製化晶片需求暢旺，帶動相關供應鏈訂單湧現，也使未完成訂單指數終止連續八個月緊縮，轉為擴張。

從需求端觀察，整體復甦動能有更全面跡象。中華採購與供應管理協會顧問白宗城指出，12月新訂單、未完成訂單與新出口訂單三大指標同步轉為擴張，需求面明顯回溫；同時，供應商交貨、存貨、原物料價格及進口原物料數量等四大輸入指標也全面翻多，反映企業正提前因應訂單成長進行布局。隨著新訂單與生產活動同步擴張，人力需求也隨之升溫，對中長期發展形成支撐，後續仍可持續觀察客戶端存貨水位是否維持偏低，以判斷需求能否進一步延續並「點火」。

不過，製造業景氣回升並非全面同步。六大製造業中，有三大產業PMI維持擴張，依擴張速度排序，分別為電子暨光學、食品暨紡織、交通工具；相對之下，基礎原物料、化學暨生技醫療、電力暨機械設備等產業，指數仍落在緊縮區間，復甦力道相對不足。

在非製造業方面，八大產業中，有七大產業回報擴張，僅僅運輸倉儲業為緊縮。就後續走勢判斷，專家認為，接下來產業表現仍將呈現「強弱分明」的格局。其中，電子業受惠於AI需求持續擴張，展望相對樂觀；其餘產業則多持審慎態度。

指數 PMI 中經院

延伸閱讀

生技基金犀利 長線釣大魚

2026經濟延續榮景…有挑戰

關稅政策不確定性淡化 12月製造業景氣信號連二升

就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

相關新聞

勞動基金年收益衝1.2兆 受惠股市亮眼 全年有望締新猷

政府三大退休基金2日將公布去年全年投資績效，去年前11月三大政府基金合計已賺近1.19兆元。其中受惠於去年12月台股、美...

外匯存底有機會創高 外資匯出台積股息成關鍵

中央銀行將於2月5日公布今年1月外匯存底數據。由於1月外資轉為淨買超台股88億元，加上非美貨幣普遍升值，市場人士預期，我...

AI發威 PMI估連四月擴張 製造業景氣尚未全面回升

在AI運算產品量產與客製化晶片需求持續發酵下，台灣製造業景氣回溫態勢明確。中經院預計2月2日公布今年1月最新數據，PMI...

退撫收支平衡 未來50年投資都要達標 須年年賺10%

解救巨額潛藏負債公教人員退休撫卹，退撫基金投資報酬率扮演角色重大。根據第九次公務人員退撫基金精算報告指出，若在現職公教人...

近年退撫基金績效表現佳 資產配置重押台積電

近年退撫基金績效表現佳，據了解，主要是資產配置在台股比重大。根據退撫基金公布資料，目前布局台股比重高達逾4,000多億元...

勞保風險指標1／亮紅燈 潛藏負債13兆 七年估注資5,170億

根據勞動部2026年度預算案，勞動部2020至2026年度撥補勞保基金，累計數將達5,170億元。不過，截至2025年6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。