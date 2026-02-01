勞保風險指標1／亮紅燈 潛藏負債13兆 七年估注資5,170億

根據勞動部2026年度預算案，勞動部2020至2026年度撥補勞保基金，累計數將達5,170億元。不過，截至2025年6月底止，勞保基金潛在負債達13兆餘元，是中央政府或各級政府金額最大之潛在負債項目。

勞動部為減緩勞保基金財務壓力，2020至2026年七年間，撥補勞保基金預計將高達5,170億元。

勞保基金財務負擔沉重，政府自2020年起逐年撥補勞保基金，一開始是以公務預算為主，2020年至2022年分別以公務預算撥補200億元、220億元、300億元，2023年起，開始在特別預算中編列撥補勞保，2023年加計公務預算、特別預算，共撥補550億元。

而自2024年起，撥補勞保金額年年超過1,000億元，2024至2026年加計公務預算、特別預算，撥補金額分別皆達1,300億元。其中2026年仍待立法院審議，若獲通過，七年來合計撥補勞保金額將達5,170億元。

不過，參酌「2026年度中央政府總預算案行政院編總說明及主要附表（2025年8月）」之各級政府未來或有給付責任情形表，勞保基金財務狀況持續負債，立法院預算中心呼籲政府應妥謀財務健全方案，使基金永續以發揮社會保險功能。

據統計，截至2025年6月底止，預估中央政府未來或有給付責任（同潛在負債及未提存責任準備）約為17兆7,330億元，各級政府則約為20兆5,076億元，其中勞保基金13兆5,632億元，占中央政府合計數76.49%，占各級政府合計數之66.14%，皆為金額最大之潛在負債項目。

另外，國民年金保險潛藏負債為6,195億元； 舊制軍公教人員退休金潛藏負債3兆1,841億元；公務人員退休撫卹基金潛藏負債2兆9,194億元。

政府雖逐年撥補勞保基金以減緩其財務壓力，但勞保基金精算負債逐年攀升，截至2025年7月底未提存負債餘額達13兆5,490億元。立法院預算中心盼政府完備法制作業，確實保障勞工經濟生活。

根據今年1月的最新勞保精算報告，因政府近年大力撥補，加上勞保基金投資效益提升，勞保基金破產年限再延後，不過也僅延後三年，自前次精算的2028年延至2031年，勞保財務仍持續亮紅燈。

朝野立委期待政府將撥補勞保入法，包括朝野立委、行政院都已提出版本。回顧以往，行政院曾於2017年度提出《勞工保險條例》部分條文修正草案，宣布由中央政府負最後支付責任。最近一次則於2025年11月底，由勞動部提出院版修法草案，明確制度責任與撥補機制。