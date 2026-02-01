勞保風險指標2／保費有壓力 連八年入不敷出

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞保面臨「入不敷出」，勞動部分析，主因是實收費率小於平衡費率，保費收入不足給付成本所致。勞保基金2018至2024年保費收入不敷保險給付，已連續八年保費收支短絀，由於保險給付不斷擴大，未來財務負擔沉重。

依《勞工保險條例》第13條、第15條、第66條及第69條規定，以2024年12月31日為基準日，精算勞保普通事故老年、失能及死亡給付等過去服務，負債約14兆8,325億元；扣除截至2025年7月底已提存責任準備1兆2,835億元，未提存責任準備金額為13兆5,490億元。

根據勞保局資料，勞保自2017年開始出現收支失衡，也就是保費收入低於保險給付，當年度「入不敷出」272.1億元，2018、2019年短絀分別為249.6億元、222.5億元，直到2020年短絀擴大至481.9億元，2021年再回到283.8億元，最新決算數2024年則是659.7億元，呈現擴大趨勢。

如果以2025年、2026年的預算數來看，短絀金額還會再擴大。

內政部統計，11月出生人數再寫史上新低，65歲以上人口數占總人口比率19.99%，距離超高齡社會的20％標準僅一步之遙。

受高齡化、少子女化影響，領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上近年因通膨調升給付，致老年年金給付快速成長，造成勞保短絀。

老年給付 保險 保費

延伸閱讀

長照保險制財源更穩定 衝擊選票恐成立法最大阻礙

勞保普通傷病給付可線上申辦 提前3至5天入帳

外幣保單新契約保費 躍進

外幣保單買氣續熱 2025年前11月新契約保費逾3,766億元、年增34％

相關新聞

勞動基金年收益衝1.2兆 受惠股市亮眼 全年有望締新猷

政府三大退休基金2日將公布去年全年投資績效，去年前11月三大政府基金合計已賺近1.19兆元。其中受惠於去年12月台股、美...

外匯存底有機會創高 外資匯出台積股息成關鍵

中央銀行將於2月5日公布今年1月外匯存底數據。由於1月外資轉為淨買超台股88億元，加上非美貨幣普遍升值，市場人士預期，我...

AI發威 PMI估連四月擴張 製造業景氣尚未全面回升

在AI運算產品量產與客製化晶片需求持續發酵下，台灣製造業景氣回溫態勢明確。中經院預計2月2日公布今年1月最新數據，PMI...

退撫收支平衡 未來50年投資都要達標 須年年賺10%

解救巨額潛藏負債公教人員退休撫卹，退撫基金投資報酬率扮演角色重大。根據第九次公務人員退撫基金精算報告指出，若在現職公教人...

近年退撫基金績效表現佳 資產配置重押台積電

近年退撫基金績效表現佳，據了解，主要是資產配置在台股比重大。根據退撫基金公布資料，目前布局台股比重高達逾4,000多億元...

勞保風險指標1／亮紅燈 潛藏負債13兆 七年估注資5,170億

根據勞動部2026年度預算案，勞動部2020至2026年度撥補勞保基金，累計數將達5,170億元。不過，截至2025年6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。