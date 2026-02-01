勞保風險指標2／保費有壓力 連八年入不敷出

勞保面臨「入不敷出」，勞動部分析，主因是實收費率小於平衡費率，保費收入不足給付成本所致。勞保基金2018至2024年保費收入不敷保險給付，已連續八年保費收支短絀，由於保險給付不斷擴大，未來財務負擔沉重。

依《勞工保險條例》第13條、第15條、第66條及第69條規定，以2024年12月31日為基準日，精算勞保普通事故老年、失能及死亡給付等過去服務，負債約14兆8,325億元；扣除截至2025年7月底已提存責任準備1兆2,835億元，未提存責任準備金額為13兆5,490億元。

根據勞保局資料，勞保自2017年開始出現收支失衡，也就是保費收入低於保險給付，當年度「入不敷出」272.1億元，2018、2019年短絀分別為249.6億元、222.5億元，直到2020年短絀擴大至481.9億元，2021年再回到283.8億元，最新決算數2024年則是659.7億元，呈現擴大趨勢。

如果以2025年、2026年的預算數來看，短絀金額還會再擴大。

內政部統計，11月出生人數再寫史上新低，65歲以上人口數占總人口比率19.99%，距離超高齡社會的20％標準僅一步之遙。

受高齡化、少子女化影響，領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上近年因通膨調升給付，致老年年金給付快速成長，造成勞保短絀。