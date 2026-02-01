勞保風險指標3／勞工請領老年年金 平均61歲

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部統計2024年勞保老年年金請領情形，平均請領年齡為61.42歲，男性平均61.61歲，女性平均為61.27歲；平均投保年資僅29.9年，男性平均為30.39年，女性平均為29.49年。

由於勞保年金是活愈久、領愈久，當請領年齡愈早，在高齡化社會下，領取時間將愈長，同時加上投保年資短，讓勞保財務壓力更加沉重。

勞動部統計老年年金請領概況，2024年請領年齡在60至64歲者，共有104.7萬人，是各年齡層最多；其次是55至59歲，有40.7萬人在這個年齡區間請領；第三是65至69歲，共39.8萬人。

從投保年資觀察，2024年以年資30至34年為最大宗，共50.8萬人；其次是25至29年，共44.6萬人；第三是35至39年，共32.2萬人，多數人投保年資不到40年。

給付金額來看，平均給付1.9萬元。給付金額在1萬至2萬元間占大多數，共82.5萬人；其次是2萬至3萬元間，共72.8萬人。

勞保老年年金給付請領年齡是每兩年調升一歲，今年是須滿64歲才能請領，自明年起調升一歲，須滿65歲才能請領，也就是說，明年起將達到勞保條例65歲法定退休年齡目標，希望藉此延長勞工請領老年年金的年齡。

