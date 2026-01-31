南科30周年集團結婚 卓榮泰鼓勵新人「高良率」增產報國
南科今天舉辦30周年活動暨集團結婚，行政院長卓榮泰特地到場為66對南科新人祝福，除了鼓勵新人要「高良率」增產報國，強調「0-6歲國家一起養還會繼續加碼」，今天集團結婚熱鬧非凡，還有上百攤園遊會現場，包括在地小農與特產、青年創業商品，場面十分熱烈。
卓榮泰說，總統希望明年人均GDP所得可以達到4萬美金，全國半導體產值已經從5.3兆成長到6.5兆，卓榮泰表示，66對新人集團結婚印證南科30年，南科不僅是科技搖籃，也是愛情溫床，孕育國家高科技人才和產業，以護國群山力量解決國安問題。就像南科現址晶圓已取代30年前甘蔗園的甘蔗，這是台灣邁向世界、主導世界科技力量的高科技產品。
