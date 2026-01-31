中龍鋼鐵董座異動 呂紹榮退休、梁乃文接任董事長

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
中龍鋼鐵公司。圖／中龍鋼鐵提供
中鋼（2002）旗下子公司中龍鋼鐵31日公告董事長異動。中龍表示，原任董事長呂紹榮於今年1月31日退休卸任，董事會並依據經濟部民國80年商字第214490號函釋，推舉董事、現任總經理梁乃文代行董事長職務，相關調整自即日起生效。

根據中龍申報資料，此次異動為呂紹榮退休所啟動的人事調整。中龍表示，董事會已依法推舉梁乃文任董事長，以確保公司治理程序銜接順暢。梁乃文來自中鋼高爐工場，熟稔高爐環境，可提供未來大修工程的專業經驗。

董事長 中鋼 退休

