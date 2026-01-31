中龍鋼鐵董座異動 呂紹榮退休、梁乃文接任董事長
中鋼（2002）旗下子公司中龍鋼鐵31日公告董事長異動。中龍表示，原任董事長呂紹榮於今年1月31日退休卸任，董事會並依據經濟部民國80年商字第214490號函釋，推舉董事、現任總經理梁乃文代行董事長職務，相關調整自即日起生效。
根據中龍申報資料，此次異動為呂紹榮退休所啟動的人事調整。中龍表示，董事會已依法推舉梁乃文任董事長，以確保公司治理程序銜接順暢。梁乃文來自中鋼高爐工場，熟稔高爐環境，可提供未來大修工程的專業經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言