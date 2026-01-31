快訊

黃仁勳北士科土地公廟「拜碼頭」？廟方曝接洽過程

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）昨晚出席輝達台灣分公司尾牙，一改以往黑色皮衣的風格，改穿花襯衫亮相。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳前天抵台，此行是否與北市府簽約北士科總部受矚。市長蔣萬安曾透露要邀黃仁勳到旁邊的土地公廟拜拜，鄰近的軟橋福裕宮今證實，有聽聞黃仁勳與副市長李四川月底會來，也有相關單位來會勘，但今天都最後一天，大概很忙就沒來。

蔣萬安1月上旬曾說，第一時間獲知黃仁勳月底會來台灣參加員工尾牙，就再次邀請黃來參加簽約，盼他能實際到T17、T18走走看看，了解周邊的環境，如果可以，也到旁邊的土地公廟來拜拜祈福。

李四川當時也透露，北市府規畫會帶黃仁勳回到北士科T17、18簽約，也會循民俗邀黃到旁邊的土地公廟「拜個碼頭」，並且在T17、T18現地，向黃簡報未來北市府規畫的北市科整體規畫發展。

鄰近北士科T17、T18的2間土地公廟都超過百年歷史，最近的是軟橋福裕宮，再者是石牌福星宮。軟橋福裕宮廟方透露，「說要來都沒來」，大約10天前警察等單位有來會勘，也聽說黃仁勳、李四川月底要來，到今天都最後一天都沒通知要來，大概很忙就沒來了；福星宮廟方則沒收到消息說黃仁勳要來拜拜，也沒有市府相關人員過來。

石牌福星宮是鄰近北士科超過百年歷史的土地公廟。記者林佳彣／攝影
軟橋福裕宮是鄰近北士科超過百年歷史的土地公廟。圖／取自google map
