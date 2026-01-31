快訊

川普點名 Fed 主席人選引發市場震盪 國銀中長期看好股市表現

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國總統川普正式提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任下一任聯準會主席，市場解讀華許立場偏向鷹派，引發金融市場劇烈反應。消息傳出後，美元指數走強，避險資產承壓，國際金價單日重挫逾9%，跌至每英兩4,884美元，一舉跌破5,000美元整數關卡；美股三大指數同步走跌，市場風險情緒轉趨觀望。

不過，國銀分析指出，股市中長期仍有支撐力道，主因人工智慧投資主題持續延燒，美國科技產業獲利成長動能仍強，有助支撐股市表現。但在評價面偏高的環境下，投資人仍須留意波動風險。

國銀建議，可透過分散布局因應市場震盪，一方面進行地區配置，如布局評價相對具吸引力的亞洲股市；另一方面則分散產業配置，納入醫療健護與公用事業等防禦型產業。其中，公用事業受惠於資料中心與AI帶動的用電需求，與科技題材具一定連結，同時兼具防守特性，有助平衡投資組合風險。

市場 聯準會

