專業防線能擋川普？全球緊盯

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在任期結束前被總統川普拉下馬，川普在美國時間廿九日宣布，由華許接掌聯準會。川普從第一任到第二任持續公開抨擊聯準會利率政策，司法部日前更針對鮑爾展開刑事調查，這使外界質疑聯準會是否仍能維持政策獨立性。這場政治與央行之間的拉鋸，已不再只是美國內政，而是牽動全球對美元制度可信度的重新檢視。

最近政治壓力升高後，國際央行圈罕見出現一致聲音，並以國際清算銀行（ＢＩＳ）的名義發布聯合聲明，由央行開放簽署，包括歐洲央行、英國、加拿大、澳洲、南韓、巴西及法國等多國央行首長參與。強調央行獨立性是確保物價、金融與經濟穩定的基石。

歐洲央行總裁拉加德重申，央行必須在不受政治干預的情況下制定政策，才能確保物價穩定與市場信任。摩根大通執行長達蒙（Jamie Dimon）指出，政治干預貨幣政策，最終可能推高通膨預期與長期利率，對經濟造成反效果。外銀主管也表示，市場真正擔心的是貨幣政策是否仍具可預測性，一旦制度信任動搖，資金反應往往更為劇烈。

消息傳出後，美股一度下殺，美元也貶值，避險資產需求升溫，顯示投資人開始將「央行制度風險」納入評估。金融圈人士指出，美元的全球地位，從來不只是建立在美國經濟規模之上，也仰賴市場相信聯準會能在政治之外運作，維持政策的中立與專業。

金控高層指出，對高度依賴美元結算與外匯流動的經濟體而言，聯準會的制度穩定性攸關外匯市場與資金配置。如果市場開始認定美元政策更明確服務於美國內部政治，各國不會立刻棄用美元，但「一定會更積極思考分散風險。」

金融圈人士分析，一旦政治介入被視為常態，市場勢必重新計算使用美元的政治與制度成本。鮑爾本人多次強調，聯準會制定政策是依據經濟數據與專業判斷，不受政治影響。