鷹派華許接掌美Fed 獨立性受考驗

美國總統川普卅日在自創社媒真實社群發文，公布接替鮑爾的下任聯準會（Fed）主席人選，五個月來的遴選過程終於畫下句點。

川普在該發文寫道，「我很高興宣布將提名凱文．華許擔任聯準會主席」。川普廿九日晚間在華府出席美國第一夫人紀錄片「梅蘭妮亞」首映會時，被媒體問到何時宣布決定，他答道「明天上午」。

五十五歲的華許自二○○六至二○一一年擔任聯準會理事，任內橫跨金融危機時期，他素來以重視通膨風險和強調政策紀律著稱，屬於典型的鷹派人物。

華許二○○六年由前總統布希任命為聯準會理事，近年來與億萬富豪朱肯米勒合作，並在美國史丹福大學胡佛研究所等學術機構擔任職務。華許今年稍早表態說，對降息持開放態度，並嚴厲批評聯準會近年對通膨的處理，認為聯準會陷入公信力危機，有必要「政權輪替」。但他強調，聯準會維持貨幣政策的獨立性仍至關重要。

美國哈佛大學教授羅格夫日前在評論中寫道，華許備受推崇，但比鮑爾更偏鷹派，即更傾向支持高利率。

川普屢屢揚言，將藉由對聯準會的人事任命影響利率政策，尋找既能獲市場接受、又認同他更快降息取向的人選。

白宮去年九月啟動遴選程序，名單最初達十一人，包含前任及現任聯準會官員、經濟學者與華爾街專業人士。由財長貝森特負責初步篩選，最後縮小至四人，據信是前聯準會理事華許、白宮國家經濟會議主席哈塞特、聯準會理事華勒及貝萊德固定收益投資長李德。

外界一度押注哈塞特領先，之後轉向華許，過去幾天則是李德的聲勢看漲，直至廿九日晚間情況翻轉。預測網站Kalshi顯示，「華許主席」擁有八成的壓倒性優勢。

然而，彭博報導，接下來在聯邦參議院的人事案審查恐不順利。參院銀行委員會共和黨籍議員提里斯表明，在美國司法部完成對聯準會總部整修案的調查前，將阻擋任何川普的聯準會人事案。該調查涉及現任主席鮑爾在國會提供的證詞，並加劇外界對聯準會獨立性面臨威脅的擔憂。

鮑爾因降息步調過慢而屢遭川普公開斥責。川普曾大罵他是「笨蛋」、「倔驢」及「太遲先生」。有聯準會觀察家預料，傳票事件可能反而使他更傾向在主席任期於五月屆滿後，續留聯準會的七人理事會擔任一般理事。過去主席卸任後大多選擇「裸退」，但鮑爾的理事職位可留任至後年一月，這將稀釋川普的影響力。