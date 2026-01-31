15年最旺 去年經濟成長率破8

主計總處昨天發布二○二五年第四季經濟成長率概估，由於商品出口表現優於預期，致去年第四季實質ＧＤＰ（國內生產毛額）從原本預估的百分之七點九一，大幅上修至百分之十二點六八，創卅八年以來單季最高紀錄，推升二○二五年全年經濟成長率「破八」、達百分之八點六三，寫下十五年來最高經濟成長率成績。

台美關稅談判底定，企業自主投資金額高達二千五百億美元，外界擔心排擠國內投資、衝擊經濟成長。主計總處綜合統計處專門委員江心怡指出，台積電二○二○年宣布赴美投資建廠後，二○二一至二○二五年這五年統計數據顯示，每年民間投資平均成長超過百分之六、經濟成長率平均年增率為百分之四點八，顯示企業並沒有因為全球布局，而排擠國內投資。

主計總處概估去年第四季經濟成長率為百分之十二點六八，較去年十一月預測數百分之七點九一增加四點七七個百分點，主因人工智慧ＡＩ與高效能運算等新興科技應用需求遠優於預期。

江心怡表示，台灣出口產品中，電子與資通約占四分之三，去年美國曾表示將對半導體課徵百分之一百稅率，因此去年主計總處採保守估計相關出口數值，以當時預測出口年增率百分之卅六點八四也算高標，沒想到美國並未課稅，第四季出口實際表現更強，商品出口達一八八一億美元，較預測數一七二三億美元多出一百五十八億美元，導致第四季出口大幅上修十二點五六個百分點。

不只出口表現佳，第四季民間消費實質成長百分之三點四三，是六季以來最高，較預測數百分之三點一四增加○點二九個百分點。江心怡稱，民間消費上修來自車市回溫，其中包括加碼汽機車汰舊換新、減徵貨物稅等，小客車新增掛牌數也年增百分之七點二，由負轉正。

江心怡表示，新興科技應用需求強勁，帶動企業投資動能，雖營建工程及運輸工具投資略呈縮減，但第四季機械設備進口年增百分之廿二點八六，資本形成年增率負三點八三，雖呈現負成長，但主要是上一年資本形成年增率百分之廿四點五八基數太高所致。