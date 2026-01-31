美財部匯率報告 台續列觀察名單 央行：台美溝通順暢

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美國財政部最新匯率報告仍將台灣續列觀察名單。市場評估為「一好一壞」。好消息是，台灣此次未被升級為匯率操縱國，壞消息在於美方認為新台幣顯著低估。

央行昨（30）日指出，美方認為台灣長期經常帳順差主要反映國內高儲蓄率，與人口老化及相對嚴格的財政紀律有關；近年對美貿易順差擴大，主要受惠美國對台灣科技產品需求強勁。

其次，2021年以來央行外匯干預行為趨於對稱，重點在於緩和匯率雙向過度波動，而非單向干預。第三，央行已於2025年11月14日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據，落後一季發布，提升政策透明度。

至於美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制，央行昨日提出四點重磅回擊，強調一、壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯率政策無關。二、央行致力維持新台幣匯率雙向「動態穩定」，央行無法亦不會預設新台幣升值防線。

三、經常帳順差、實質有效匯率指數（REER）及購買力平價（PPP）等方式不宜用來衡量匯率是否低估。

四、在當前全球金融自由化及資本自由移動下，國際資金鉅額且頻繁移動已成為影響匯率波動的主因。

央行表示，長期以來與美國財政部溝通管道順暢，未來將在既有良好互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行意見交換。

