投資台灣再添三案 佰鼎80億南科高雄設產線

投資臺灣事務所昨（30）日通過三家企業擴大投資台灣，包含臺商回臺方案的佰鼎科技、根留企業方案的拓緯，以及中小企業方案的力盛彩色印刷。其中佰鼎科技規劃投入80億元，於南科高雄園區建置智慧製造產線，不僅強化先進封裝產能，也將為在地創造約296個就業機會。

佰鼎科技為臻鼎科技（4958）集團旗下子公司，專注於先進封裝用FCBGA載板研發與製造，因應AI、高效能運算及2.5D、3D先進封裝需求成長，持續布局次世代製程技術。

投資臺灣事務所指出，佰鼎科技規劃投資80億元，於南科高雄園區建置智慧化生產線，導入AI自動化排程與品質檢測，並同步設置太陽能發電及廢水回收系統，打造具國際競爭力的先進封裝載板製造基地，預計為高雄創造約296個就業機會。

拓緯公司成立38年，主力產品涵蓋磁簧繼電器、固態繼電器及射頻微機電開關，廣泛應用於半導體測試、ATE設備與新能源等領域。投資臺灣事務所表示，為擴大營運規模，拓緯規劃投資逾14億元於新竹芎林興建新廠，全面導入自動化設備與智慧化管理系統，並增聘90名本國員工，以強化高可靠性信號切換技術的研發與製造能量。

力盛彩色印刷深耕包裝印刷產業，近年積極布局柔版印刷與綠色製程，成為多家國際品牌指定供應商。投資臺灣事務所提及，為推動轉型升級，力盛規劃投資約15億元於苗栗後龍興建第三廠，設置柔版印刷產線，並同步升級既有產線設備，導入AI模組與無溶劑製程，提升生產效率並落實減碳，預計新增93個就業機會。

目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,715家企業超過2兆6,327億元投資，預估創造16萬5,033個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有343家企業投資約1兆4,271億元，創造9萬4,295個就業機會。