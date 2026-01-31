上櫃四家董監酬金拿千萬 聖暉最高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

櫃買中心昨（30）日公告上櫃公司2024年的董監酬金實際支領情形，共計四家上櫃公司超過千萬元，以半導體設備廠商聖暉*（5536）平均每位董事酬金1,691.3萬元最高；光電數位產品專業代理商志旭等五家公司虧損，但每位董事仍平均年領逾百萬元。

根據統計，上櫃公司合併報表的平均每位董事酬金（不加計兼任員工酬金）表現，超過千萬元的四家分別為聖暉*平均領1,691.3萬元，其次為遊戲廠鈊象的1,542.4萬元，再來是期貨商元大期的1,491.3萬元、證券商康和證的1,075萬元。

平均每位董事酬金逾500萬元的公司還有半導體股世界、文創股橘子、高速訊號傳輸介面股譜瑞-KY、記憶體IC股欣銓、IP股力旺、半導體測試股旺矽、先進材料暨循環經濟廠光洋科、殯葬業龍巖、電子紙顯示器股元太、高科技產業製程系統廠朋億*、記憶體股威剛、太陽能股中美晶、成衣股光隆、矽晶圓大廠環球晶、水資源整合龍頭廠國統、半導體設備廠家登。

15年最旺 去年經濟成長率破8

主計總處昨天發布二○二五年第四季經濟成長率概估，由於商品出口表現優於預期，致去年第四季實質ＧＤＰ（國內生產毛額）從原本預...

台灣重押AI 專家憂泡沫

主計總處昨天公布去年全年經濟成長率百分之八點六三，帶動台灣經濟飆升的，正是人工智慧（ＡＩ）熱潮。學者表示，從外銷訂單及國...

台續列觀察名單 美：新台幣仍遭大幅低估

美國財政部29日公布《美國主要貿易夥伴總經與外匯政策》報告，台灣因經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率與雙邊貿易額超過...

美財部匯率報告 台續列觀察名單 央行：台美溝通順暢

美國財政部最新匯率報告仍將台灣續列觀察名單。市場評估為「一好一壞」。好消息是，台灣此次未被升級為匯率操縱國，壞消息在於美...

15年新高！去年經濟成長8.63% 人均GDP升至3萬9,477美元 超車日韓

受惠AI帶動台灣經濟高成長，主計總處昨（30）日公布，2025年全年經濟成長率達8.63%，寫2011年來15年新高，遠...

2026經濟延續榮景…有挑戰

主計總處公布去年第4季GDP成長率達12.68%，全年經濟成長率為8.63%，雙雙優於原先預期。學者示警，在AI泡沫疑慮...

