上櫃四家董監酬金拿千萬 聖暉最高

櫃買中心昨（30）日公告上櫃公司2024年的董監酬金實際支領情形，共計四家上櫃公司超過千萬元，以半導體設備廠商聖暉*（5536）平均每位董事酬金1,691.3萬元最高；光電數位產品專業代理商志旭等五家公司虧損，但每位董事仍平均年領逾百萬元。

根據統計，上櫃公司合併報表的平均每位董事酬金（不加計兼任員工酬金）表現，超過千萬元的四家分別為聖暉*平均領1,691.3萬元，其次為遊戲廠鈊象的1,542.4萬元，再來是期貨商元大期的1,491.3萬元、證券商康和證的1,075萬元。

平均每位董事酬金逾500萬元的公司還有半導體股世界、文創股橘子、高速訊號傳輸介面股譜瑞-KY、記憶體IC股欣銓、IP股力旺、半導體測試股旺矽、先進材料暨循環經濟廠光洋科、殯葬業龍巖、電子紙顯示器股元太、高科技產業製程系統廠朋億*、記憶體股威剛、太陽能股中美晶、成衣股光隆、矽晶圓大廠環球晶、水資源整合龍頭廠國統、半導體設備廠家登。