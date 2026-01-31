2026經濟延續榮景…有挑戰

主計總處公布去年第4季GDP成長率達12.68%，全年經濟成長率為8.63%，雙雙優於原先預期。學者示警，在AI泡沫疑慮、赴美投資排擠效應與高基期壓力下，今年經濟能否延續強勢，仍存在不小變數。

中央大學經濟系教授吳大任指出，美國AI投資已出現惡性競爭態勢，「不投資就怕被對手超車」，使得資本支出更像是錢坑；台灣目前多處於製造端，短期訂單仍相當暢旺，對台積電（2330）、輝達等供應鏈而言仍屬利多，晶片需求短期內不致退燒。

吳大任也提醒，AI泡沫化風險並未消失。以微軟財報揭露的OpenAI營運狀況為例，去年第3季即出現高額虧損，顯示「連龍頭業者都吃力」。此外，AI晶片世代快速交替，若相關投資難以轉化為穩定收入來源，泡沫疑慮恐反覆升溫，而台積電資本支出規模龐大，一旦景氣反轉，所面臨的風險也將相當可觀。

吳大任直言，隨著台美關稅談判下的赴美投資逐步啟動，企業投資重心可能移往美國，台灣民間投資動能恐遭排擠；若未來兩、三年後美國產能陸續開出，就地採購比重提高，台灣出口與投資這兩大經濟成長動能都可能被稀釋。此外，赴美投資需動用大量美元，若未來每年美元需求明顯放大，對台灣外匯市場與匯率波動的壓力不容忽視。

中經院景氣預測中心主任彭素玲則表示，去年第4季與全年經濟成長率上修高於原先評估，真正拉開與預測差距的關鍵，在於消費表現優於預期。

彭素玲分析，主要在普發現金，或汽、機車貨物稅減徵措施，實際帶來的消費外溢效果均高於先前假設。