推動台灣競逐太空 卓榮泰與航太產業座談

卓榮泰表示，我國航太軍工產業產值已逾1,600億元，顯示台灣升級製造高科技精密產品的實力，期盼立法院支持「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，讓台灣以高科技製造為基礎，並透過「AI新十大建設」計畫與「均衡台灣」理念，推升我國「競逐太空」領域產業。

行政院長卓榮泰30日赴高雄出席航太產業座談，聽取業界意見，並參訪發展航太及精密機械應用的晟田科技公司（4541）。

卓榮泰指出，賴清德總統多次提及「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，在「探索海洋」方面，國造潛艦「海鯤號」已於29日完成首次潛航測試，在水密性及平衡穩定性獲預期成果，象徵我國潛艦國造技術向前跨出重要一步。

他說，在「競逐太空」方面，我國航太軍工產業產值已突破1,600億元，顯示台灣從一般性工業產品升級製造高科技精密產品的實力，例如稍早參訪的晟田公司從早期經營食品業、金屬業，升級轉型後，跨足至航太產業。

卓榮泰表示，賴總統視捍衛國家安全與主權為重要職責，並指示行政院建立保衛國家的各種力量，以維護我國社會制度及人民生活方式維持不變。

因此，在行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」中，除了打造「台灣之盾」，引進大量AI技術，以獲取更先進精準的新式武器，強化「擊殺鏈」。

賴總統更一再強調要發展國防相關產業，並與民間軍工產業緊密連結。因此，他期盼立法院予以支持特別條例，讓台灣以高科技製造為基礎，並透過「AI新十大建設」計畫與「均衡台灣」理念，推升我國「競逐太空」領域產業。

提及台美對等關稅談判，卓榮泰向現場業者說明，台灣成功爭取對等關稅15%不疊加原MFN稅率，為美國貿易逆差國中最優的稅率，同時取得232半導體及衍生品最惠國待遇，另也以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作。

他指出，透過此次關稅談判，以及日前落幕的第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，達成七項共識深化合作，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，顯示台美在高科技、半導體等民主供應鏈，互為重要戰略夥伴的信任關係。

卓榮泰表示，在關稅調整過程中，對於我國百工百業難免有所衝擊，因此政府在114年美國宣布對等關稅措施最初48小時內，即提出880億產業支持方案，後來增加至930億元，顯示政府是有準備、有能力，也有充裕時間降低美國新關稅衝擊，增加產業競爭力。