經濟部能源署：離岸風電選商非作文比賽 須有履約力

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

離岸風電區塊開發第3期選商機制，納入能源韌性評分，ESG項目也將採量化計分，並新增容量擴充機制。經濟部能源署、產發署30日邀集開發商與供應鏈業者召開會議，強調相關規則並非「作文比賽」，而是要選出真正具備履約能力、並能兼顧國家安全與永續發展的優勝團隊。

能源署說明，因應外界對ESG（環境、社會、公司治理）項目的關注，已將原ESG項目配分調整為15分。評分原則涵蓋在地產業及經濟效益、環境友善永續、企業社會責任等項目。值得注意的是，本次特別新增「能源韌性」評分項目，配分為5分，要確保風場在緊急狀態下能妥善運作，強化國家整體能源供應的穩定性。

為了獎勵具備執行力的團隊，本期選商機制更祭出「容量擴充」與「售電獎勵」兩大紅利。能源署指出，在容量擴充方面，獲選申請人除了原申請容量外，最高可再擴充一倍容量進行開發，並給予一定期間辦理環評小組初審。而售電獎勵機制則採合併計算，若業者能提前完工併網，並在在地產業與能源韌性項目表現優異，獎勵年限至多總計可延長5年。

此外，能源署表示，針對環境友善與社會責任，新規也納入具體實踐指標，包括使用可回收葉片、遵守漁業聯絡指引，以及符合國內外禁止強迫勞動指引等。能源署強調，開發業者須承諾在地產業、經濟效益及能源韌性等具體金額，政府將採量化級距方式計分，並建立查核與違約罰則等配套機制，確保政策落實。

能源署表示，30日與會代表涵蓋離岸風電開發商、製造供應鏈、海事工程及工程設計等公協會成員，會議中已收集多項具體建議。若業者有其他書面意見，歡迎在2月6日前提供，作為後續擬訂機制的參考。經濟部目標在今年上半年正式公布選商機制，並於年底前完成選商作業，以吸引國內外資金合作，達成淨零與提升競爭力的雙重目標。

