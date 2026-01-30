2025年GDP暴衝至8% 學者示警：高基期考驗來了

主計總處公布2025年第4季GDP成長率達12.68%，全年經濟成長率為8.63%，雙雙優於原先預期。學者分析，核心動能仍來自美國AI投資熱潮帶動的出口暢旺，以及民間消費、服務輸出與金融帳表現優於預期；不過，在AI泡沫疑慮、赴美投資排擠效應與高基期壓力下，今年經濟能否延續強勢，仍存在不小變數。

中央大學經濟系教授吳大任指出，主計總處去年11月進行預測時，原先評估出口動能將逐步回落，但實際上美國AI投資熱潮持續延燒，資金動能強勁、拉貨力道明顯，帶動台灣出口與GDP表現同步優於預期。他分析，美國AI投資已出現惡性競爭態勢，「不投資就怕被對手超車」，使得資本支出更像是錢坑；台灣目前多處於製造端，短期訂單仍相當暢旺，對台積電（2330）、輝達（NVIDIA）等供應鏈而言仍屬利多，晶片需求短期內不致退燒。

不過，吳大任也提醒，AI泡沫化風險並未消失。以微軟財報揭露的OpenAI營運狀況為例，去年第3季即出現高額虧損，顯示「連龍頭業者都吃力」。此外，AI晶片世代快速交替，從早期H系列到後續Blackwell、Rubin等新一代產品，前幾代晶片對算力的貢獻可能迅速被邊緣化，折舊周期與技術替換壓力浮現；若相關投資難以轉化為穩定收入來源，泡沫疑慮恐反覆升溫，而台積電資本支出規模龐大，一旦景氣反轉，所面臨的風險也將相當可觀。

吳大任直言，隨著台美關稅談判下的赴美投資逐步啟動，企業投資重心可能移往美國，台灣民間投資動能恐遭排擠；若未來兩、三年後美國產能陸續開出，就地採購比重提高，台灣出口與投資這兩大經濟成長動能都可能被稀釋。此外，赴美投資需動用大量美元，若未來每年美元需求明顯放大，對台灣外匯市場與匯率波動的壓力不容忽視，以台灣經濟規模能否承擔如此投資量體，值得政策單位更嚴肅評估。

中經院景氣預測中心主任彭素玲則表示，去年第4季與全年經濟成長率上修「大致符合預期」，但上修幅度確實略高於原先評估。她指出，在AI帶動下，出口表現本就相當亮眼，實際結果也印證這一點，不過真正拉開與預測差距的關鍵，在於消費表現優於預期。

彭素玲分析，民間消費成長比中經院原先估計來得好，主要在於政策效果發揮得比預期更為明顯。無論是普發現金，或汽、機車貨物稅減徵措施，實際帶來的消費外溢效果均高於先前假設。

此外，服務輸出表現也出乎預料。彭素玲指出，原本評估去年包括泰國、東南亞等主要觀光國家經濟成長不佳，服務輸出動能有限，但實際來看，來台旅客消費力道優於預期，可能也受惠於香港及其他地區旅客，加上12月新台幣貶值帶動，使服務淨輸出的逆差收斂幅度比想像中好；同時，金融帳表現亦優於預期，除交易手續費收入外，經常帳中的海關進出口，以及資本帳的股市表現與外資來台投資，皆對整體經濟形成支撐。

彭素玲認為，今年經濟表現將取決於「高基期效應」與「AI動能延續」兩股力量的拉鋸。去年在AI帶動下，經濟水準已明顯墊高，勢必對今年成長率形成壓力，但若AI相關動能持續強勁，仍可提供支撐；至於關稅談判，目前僅看到投資協議的初步輪廓，貿易協議與市場開放程度仍高度不確定，後續影響仍有待進一步觀察。