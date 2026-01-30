爭取調降扣件輸美關稅 立委邀產官學研議

立委邱志偉29日舉辦「爭取調降扣件產品輸美關稅座談會」，邀請行政部門與產業代表共商台灣扣件業面臨的雙重挑戰。

面對美國「232條款」高額關稅與中國大陸無序競爭的威脅，與會者針對國際通路併購、防範洗產地、緩解產業資金壓力及爭取關稅豁免等關鍵議題進行深度交流。邱志偉強調，政府應將扣件產業提升至國家戰略層次，爭取與232條款脫鉤，以維護台灣在全球供應鏈的競爭優勢。

邱志偉表示，面對全球貿易局勢變動，政府必須透過積極的經貿談判，維持台灣產品在美國的市場占有率。

邱志偉要求經貿談判辦公室，應將台灣一般扣件豁免美國232條款關稅作為首要目標，並參考英國已獲得25%鋼鋁關稅待遇的案例，利用台美關係處於歷史最佳的契機，為這項與美國國家安全息息相關的產業爭取最優惠稅率，全力守護台灣的產業根基。

螺絲公會理事長蔡永裕表示，台灣扣件業正遭受中國大陸以國家資源投入的不公平競爭，業者不惜以低價傾銷甚至產出延展性有缺陷的「假螺絲」，已對美國航太與能源設施安全構成潛在威脅。

蔡永裕分析，由於美國市場通路多由重視財報的併購基金主導，台灣業者陷入苦戰，因此強烈建議政府將扣件提升至國家戰略層級，協助業者加速進行國際併購以掌握海外通路，防止紅色供應鏈滲透，並尋求從232條款中獲得豁免的機會。

螺絲公會常務理事柯志強表示，根據美國去年前三季的貿易統計，部分國家在未實際擴張產能的情況下，出口至美國的貿易量卻異常暴增，顯示中國大陸極可能利用政府補貼，透過轉口貿易規避貿易限制。

柯志強強烈建議我國經貿談判單位應以這些統計數據作為實據，向美國官員提點此一異常現象，積極應對中國大陸規避關稅行為。

螺絲公會榮譽理事長蔡圖晉表示，傳統產業正面臨營業額衰退至少三成的經濟寒冬，眾多中小企業面臨倒閉潮，資金流動性已成企業生存的關鍵。

蔡圖晉批評部分銀行採取「舊約到期不簽新約」的變相抽銀根手段，讓企業極為痛苦，呼籲經濟部應跨部會協調金管會，確保資金確實流通於製造業。此外，若談判陷入僵局，政府應效仿過往經驗，向美國爭取擴大額度，確保高級產品有穩定的出口配額。

行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽表示，政府正全力爭取關稅競爭優勢，目前台美談判已界定232關稅與對等關稅採擇一課徵，不會產生疊加負擔。

徐崇欽提到，美方目前對鋼鋁產品的232關稅立場十分強硬，但台美雙方已在投資MOU中明定，未來可持續就可能成為232條款調查對象的其他產業進行協商，以爭取更有利的稅率，目前已成功爭取到航空器零組件的鋼鋁銅衍生品免除232關稅。

徐崇欽補充，針對半導體產業赴美投資，台美投資MOU已包含，美國商務部對於核准的投資計畫，給予台灣企業專供在美國新增半導體及ICT生產所必要且實際使用的特定原物料、設備及零組件，在其遵循該經核准計畫的期間內，豁免232條款及對等關稅。

徐崇欽說，雖然此項免稅主要是美國商務部與台灣企業協商，但也納入在適當情況時與台灣政府諮商的條款，可藉此爭取免稅機會。

針對業者呼籲重視中資試圖併購美國通路帶來的威脅，徐崇欽也強調，在維護貿易公平與國家安全方面，台美均高度重視此類威脅，並建議可透過經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等機制，與美國外人在美投資委員會（CFIUS）分享情資，防範不公平競爭。

針對業者呼籲重視中國大陸產品藉由第三國輸美洗產地行為，徐崇欽表示，此為美方與各國簽署貿易協議重視的議題，我國財政部為此已建立嚴格的「三道關卡」監測機制；未來若能提供跨國非法繞道出口情資，可協助美方攔阻大陸產品透過第三國規避關稅，以確保合法投資台商能有公平競爭環境。

經濟部次長何晉滄表示，台灣扣件業的核心戰略在於推動產品差異化並強化AI技術應用，特別是針對航太、國防軍工或無人機等美國具高度需求的領域，政府已編列總計250億元的研發轉型預算，並會評估運用國發基金支持產業透過併購組建國家隊。

何晉滄也嚴正提醒業者務必做好原產地管理，避免因洗產地疑慮遭美方制裁。