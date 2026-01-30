離岸風電3-3選商調整新增能源韌性 優勝者容量擴充機制

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片
經濟部30日邀集離岸風電開發商及供應鏈業者開會，討論離岸風電區塊開發第3期選商機制的評分分配，並達成初步共識，其中ESG項目配分從原本的10至15分，拉高至15分，評分原則涵蓋在地產業及經濟效益、環境友善永續、企業社會責任等項目，另外，新增能源韌性評分項目，配分為5分，其評分原則包含風場妥善運作及能源韌性等項目。

能源署表示，評分項目中有關在地產業及經濟項目、能源韌性項目規劃以量化級距方式來計分，同時規劃延長售電獎勵年限、查核與違約罰則等配套機制，其中獎勵機制部分則採合併「提前完工併網」、「在地產業及經濟效應」、「能源韌性」項目計算，至多總計延長5年。

能源署強調，ESG的評分不是作文比賽，開發業者須承諾在地產業及經濟效益、能源韌性等具體金額，且以國內外相關具體指引來規劃環境友善永續、企業社會責任等項目。

除了ESG評分項目外，也規劃於區塊開發第3期納入容量擴充機制，讓優勝開發業者可在原申請量一倍範圍內，依序遞補取得未獲遴選案風場開發權；另外，在環境友善永續、企業社會責任等項目，則納入使用可回收葉片及遵守漁業聯絡指引作法、符合國內外禁止強迫勞動指引等評分原則。

區塊開發第3期選商機制草案規劃中，分配總容量以3.6GW為原則，並於2030年至2031年併網，評分內容調整為以履約能力（技術、財務）進行競比，以開發商實績、財務能力、專案執行能力作評選標準，審查分數達70分以上具獲配資格，並依總分由高至低進行容量核配，同分時則依專案執行能力、開發商實績分數排序核配

開發商實績、財務能力、專案執行能力各為35分、30分、35分，ESG屬於專案執行能力的評分項目，共計35分的專案執行能力內容包括ESG的15分、申請案專執行程度15分、能源韌性5分；由於ESG在過去的離岸風電選商沒有出現過，因此就分數占比諮商相關廠商意見。經濟部預計今年第1季公告遴選機制。

統計至2025年底止，離岸風電裝置容量4.4GＷ、累計綠能投資30億美元，預計2026年底離岸風電裝置容量將達到5.3GW。

離岸風電 ESG 永續

