2025年第4季GDP爆衝12.68%創38年來單季新高 全年達8.63%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
出口對台灣經濟影響相當關鍵。進出口示意圖。 圖／AI生成

出口動能全面引爆下，台灣2025年經濟成績單表現亮眼。主計總處30日公布國民所得概估統計，去年全年經濟成長率達8.63%，寫下近15年來新高，人均GDP也攀升至3萬9,477美元。其中，去年第4季經濟成長率更一舉衝上12.68%，為38年來單季新高，成為全年成長的關鍵引擎。

相較鄰近國家與地區，台灣經濟成長動能明顯居前。南韓去年GDP年增率僅1.0%，香港為3.5%、新加坡4.8%、中國大陸5.0%，表現均不及台灣。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡指出，這次將2025年經濟成長率上修1.26個百分點，關鍵在於出口動能優於預期。去年第4季商品出口值原先估為1,723億美元，實際達1,881億美元，較預期增加158億美元，帶動當季GDP年增率大幅上修4.77個百分點至12.68%，並連帶推升全年經濟成長率。

江心怡說明，出口對台灣經濟影響本來就相當關鍵，出口占GDP比重約六成五，其中電子與資通產品又占出口比重約四分之三，只要出口出現明顯波動，就會對整體經濟成長產生放大效果。過去美國揚言對半導體晶片及資通產品課徵高達100%的關稅，相關政策不確定性偏高，因此主計總處在編列GDP預測時，一直採取最保守情境假設；但直到年底仍未實際課徵高關稅，出口動能得以延續，進而帶動經濟成長率顯著上修。

內需表現則相對溫和。主計總處指出，在歲末年終節慶、普發現金及貨物稅減徵加碼政策帶動下，第4季零售與餐飲業營業額分別年增1.43%與3.54%，加上股市交易熱絡挹注證券手續費收入，支撐相關服務消費動能。剔除物價與來台旅客影響後，民間消費實質成長3.43%，對經濟成長貢獻1.58個百分點。

江心怡指出，關鍵在9月起加碼貨物稅減徵方案，汰舊換新小客車補助由原本5萬元，2,000c.c.以下提高至10萬元，機車汰舊補助也由4,000元加碼至6,000元，讓第4季小客車新增掛牌數年增7.2%，成為拉抬民間消費的重要支撐。普發現金政策亦對消費形成挹注，休閒娛樂、餐飲及相關服務消費表現相對穩健，使第4季民間消費實質成長幅度優於原先預測。

政府消費方面，去年第4季實質成長1.83%，對經濟成長貢獻0.25個百分點。資本形成則呈實質負成長3.83%，不過仍較原先預測數增加0.47個百分點，顯示企業投資動能尚具一定支撐。

由於外界擔憂，台美關稅談判後，台灣允諾企業赴美投資2,500億美元，恐排擠國內投資狀況。江心怡表示，台積電（2330）於2020年宣布赴美國亞利桑那州設廠後，從2021年至2025年這五年間觀察，台灣民間投資年均成長率仍超過6%，同期GDP平均年增率約為4.8%。顯示在企業對外投資同步進行的情況下，國內投資動能仍然穩健延續，從目前可得的統計數據來看，近五年並未出現對外投資排擠國內投資的情形。

