航太產業缺工嚴重…晟田科技董座：薪資非主因 人力斷層才是關鍵

台美關稅15%稅率底定，行政院長卓榮泰今天與航太軍工產業界座談，產業界反映缺工嚴重、航空維修用地不足與研發補助等遭遇瓶頸，盼能同步解決，卓揆強調，政府持續傾聽產業需求，加快協助腳步，待後續談判完成，相關配套將全面到位，讓產業界獲得充分支持與照顧。

座談會今天下午在路竹區晟田科技舉辦，晟田是台灣知名精密機械零件與航太零組件製造大廠，董事長謝永昌提到，缺工仍是最迫切的問題，由於航太設備產線不像一般產業可高度自動化，許多關鍵流程須仰賴人力操作，人力穩定度直接影響產能。

航太產業實際給付的薪資普遍高於一般市場水準，尤其近年基本工資年年調整，問題明顯不在成本考量，而是招募不到人力。

業界指出，軍民兩用設備與額度長期受限，建議彈性調整，讓軍工與民間產業共用，航太與軍工產業設備成本高昂，盼協助減輕經營壓力。

針對航太產業人力不足，經濟部次長何晉滄指出，去年院會通過跨國勞動力精進方案，降低企業繳納高額就業安定基金，只要為本國籍勞工加薪2000元，即可增加一名外籍移工名額，外勞使用比例最高可達45%，達到鬆綁禁用外勞，緩解人力吃緊。

出口與軍工產業方面，部分涉及高機密技術的業者反映現行跨部會審查流程冗長，影響營運效率，貿易署已著手研議建立單一審查窗口，將整合相關行政程序，縮短審查時程，提升制度確定性。

何晉滄表示，過去國防工業合作機制「光合計畫」，透過軍購轉換為工業合作點數，累積點數可供國內廠商與國外軍工大廠雷神、洛克希德馬丁技術合作或共同研發，目前約23億元額度可運用。

隨建軍期程縮短、戰備需求加快，舊有全數談妥後再簽約模式已不符實務需求，新制將改採「談多少、列多少」，只要國外廠商出具合作承諾書，即可先行納入合作項目，後續再完成正式協議，未來將再與國防部及經濟部進一步檢討優化。

軍用、民用航空維修（MRO）業者反映業務量成長快速，需要擴充用地，建議盤點釋出土地，建立區域級維修能量，爭取國際訂單落腳台灣。