航太產業缺工嚴重…晟田科技董座：薪資非主因 人力斷層才是關鍵

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天與航太軍工產業界座談，產業界反映缺工嚴重。記者郭韋綺／攝影
台美關稅15%稅率底定，行政院長卓榮泰今天與航太軍工產業界座談，產業界反映缺工嚴重、航空維修用地不足與研發補助等遭遇瓶頸，盼能同步解決，卓揆強調，政府持續傾聽產業需求，加快協助腳步，待後續談判完成，相關配套將全面到位，讓產業界獲得充分支持與照顧。

座談會今天下午在路竹區晟田科技舉辦，晟田是台灣知名精密機械零件與航太零組件製造大廠，董事長謝永昌提到，缺工仍是最迫切的問題，由於航太設備產線不像一般產業可高度自動化，許多關鍵流程須仰賴人力操作，人力穩定度直接影響產能。

航太產業實際給付的薪資普遍高於一般市場水準，尤其近年基本工資年年調整，問題明顯不在成本考量，而是招募不到人力。

業界指出，軍民兩用設備與額度長期受限，建議彈性調整，讓軍工與民間產業共用，航太與軍工產業設備成本高昂，盼協助減輕經營壓力。

針對航太產業人力不足，經濟部次長何晉滄指出，去年院會通過跨國勞動力精進方案，降低企業繳納高額就業安定基金，只要為本國籍勞工加薪2000元，即可增加一名外籍移工名額，外勞使用比例最高可達45%，達到鬆綁禁用外勞，緩解人力吃緊。

出口與軍工產業方面，部分涉及高機密技術的業者反映現行跨部會審查流程冗長，影響營運效率，貿易署已著手研議建立單一審查窗口，將整合相關行政程序，縮短審查時程，提升制度確定性。

何晉滄表示，過去國防工業合作機制「光合計畫」，透過軍購轉換為工業合作點數，累積點數可供國內廠商與國外軍工大廠雷神、洛克希德馬丁技術合作或共同研發，目前約23億元額度可運用。

隨建軍期程縮短、戰備需求加快，舊有全數談妥後再簽約模式已不符實務需求，新制將改採「談多少、列多少」，只要國外廠商出具合作承諾書，即可先行納入合作項目，後續再完成正式協議，未來將再與國防部及經濟部進一步檢討優化。

軍用、民用航空維修（MRO）業者反映業務量成長快速，需要擴充用地，建議盤點釋出土地，建立區域級維修能量，爭取國際訂單落腳台灣。

至於新產品與模具開發單案最高補助500萬元，聯合申請可達4800萬元，協助產業升級，強化整體競爭力，融資需求也全力協助。

台灣知名精密機械零件與航太零組件製造大廠晟田科技董事長謝永昌。記者郭韋綺／攝影
行政院長卓榮泰今天與航太軍工產業界座談，產業界反映缺工嚴重。記者郭韋綺／攝影
航太 軍工產業 經濟部

