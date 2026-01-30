主計總處概估去年經濟成長8.63%創15年新高 超車星韓

AI狂潮來襲，台灣出口大爆發。主計總處今天發布最新概估統計，114年經濟成長率達8.63%，創15年來最高水準，超車韓國與新加坡等亞鄰國家，且台灣人均GDP衝上3萬9477美元，進逼4萬美元大關。

主計總處今天公布114年第4季經濟成長率概估為12.68%，推升全年經濟成長率達8.63%，較預測數大增1.26個百分點，是民國100年、15年來最高水準。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡坦言，主計總處原先考量美國總統川普一再強調對半導體相關產品課100%關稅，因此採最保守估計，但美國遲未對半導體課稅，AI拉貨力道又超乎預期，「沒想到需求力道這麼強，還是繼續衝」，最終第4季經濟成長概估12.68%，比預測數大增4.77個百分點。

江心怡表示，商品出口強勁，是推升去年經濟成長表現的關鍵力道，民間消費、投資也不差，民間消費因車市回溫、普發現金以及股市交易熱絡等因素助攻，第4季民間消費實質成長3.43%，較預測數增加0.29個百分點。

儘管去年第4季概估資本形成實質負成長3.83%，但已經比預測數增加0.47個百分點，江心怡指出，113年第4季成長率高達24.58%，基期相當高，抑制去年第4季表現，不過企業投資動能持續。

台灣因人工智慧（AI）與高效能運算等新興科技應用需求強勁，出口引擎火力全開，114年經濟成長率衝上8.63%，遠遠優於亞鄰國家表現。根據主計總處資料，優於中國的5%、新加坡4.8%、香港3.5%，以及韓國的1%。

若看人均GDP表現，台灣去年人均GDP達3萬9477美元，進逼4萬美元大關。江心怡表示，根據國際貨幣基金（IMF）資料，114年日本人均GDP為3萬4713美元、韓國3萬5962美元，台灣人均GDP已超越日韓，不可諱言，除了台灣經濟顯著成長，新台幣升值的匯率因素也是助力。

去年台灣經濟成長率創15年新高，高基期下今年經濟預測是否仍有上修空間，備受關注。根據主計總處上週書面報告指出，隨著台灣與美國達成貿易協議，總體經濟不確定性降低，對今年經濟成長有正面效果，主計總處將於2月13日依最新國內外經濟情勢，更新115年的經濟成長率預測，且上調機會高。