快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

主計總處：台積電赴美設廠後 台灣投資未減且經濟穩健

中央社／ 台北30日電

台美關稅底定，台灣將以「台灣模式」投資美國，其中包含企業自主投資2500億美元，外界憂心排擠國內投資，削弱經濟成長動能。主計總處今天以2數據佐證，自台積電宣布赴美國設廠後，近5年的台灣經濟、民間投資仍穩健成長。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

台美關稅談判底定，大大降低產業界不確定性，不過專家學者憂心，台灣大規模對美投資，可能排擠國內投資動能。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡指出，台積電於民國109年宣布於美國亞利桑那州設廠，但觀察110至114年的經濟數據變化，這5年來，平均經濟成長率超過4.8%，民間投資成長率超過6%，「有需求就會投資，（數字）反映市場需求很強勁」。

江心怡說明，外界擔心台灣企業對美投資會對國內產生排擠作用，但從過去5年的數據變化可看出，經濟穩健、投資持續增加，企業進行全球布局的同時，國內投資腳步也沒有停歇。

主計總處今天公布114年第4季國民所得概估統計，由於去年第4季商品出口遠優於預期，114年經濟成長率概估為8.63%，較預測數7.37%大增1.26個百分點，創下15年來最高紀錄。

關稅

延伸閱讀

大賣單又來了！台積電最後一盤爆14,289張賣單 收1,775元、市值46兆元

川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國

台指期終場收32,247點下跌527點 台積電期下跌30元收1,785元

台股收32,063點下跌472點、力守十日線 台積電下跌30元收1,775元

相關新聞

出口太旺！去年第四季經濟成長率狂飆12.68% 全年8.63%寫下15年最高

主計總處今日發布去年第4季經濟成長率概估，由於商品出口強勁，增幅較預測數36.84％高出12.56個百分點，致去年第四季...

美國匯率報告出爐！這關鍵...台灣續留匯率操縱觀察名單

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，台灣續留美國匯率操縱觀察名單，台灣雖然三項檢視指標中，前二項均踩紅線，但在最後一項的淨...

國保月投保金調高為21,103元！2月底年金給付領更多

為保障國保被保險人基本生活，並因應物價變動，確保給付金額不因通膨而縮水，勞保局表示，自2026年1月1日起，國保月投保金...

航太產業缺工嚴重…晟田科技董座：薪資非主因 人力斷層才是關鍵

台美關稅15%稅率底定，行政院長卓榮泰今天與航太軍工產業界座談，產業界反映缺工嚴重、航空維修用地不足與研發補助等遭遇瓶頸...

伊美局勢推升國際油價 下週汽油估最多漲4角

伊朗與美國局勢緊繃推升國際油價，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估2月2日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣...

勞動部提醒：投保薪資如實申報 雇主避免受罰

勞動部提醒，勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及勞工退休金（簡稱勞保、就保、災保及勞退）月投保薪資（月提繳工資）是計算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。