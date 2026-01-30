伊美局勢推升國際油價 下週汽油估最多漲4角

快訊

中央社／ 台北30日電
伊朗與美國局勢緊繃推升國際油價，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻。圖/本報資料照片
伊朗與美國局勢緊繃推升國際油價，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估2月2日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.2至0.4元，柴油每公升調漲0.4至0.6元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元或27.5元、95無鉛汽油每公升28.8元或29元、98無鉛汽油每公升30.8元或31元、超級柴油每公升26.1元或26.3元。

中油累算至1月29日的調價指標7D3B週均價為66.00美元，較上週63.83美元上漲2.17美元。本週新台幣兌美元匯率為31.406元，較上週31.603元升值0.197元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.5元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調漲0.2至0.4元、柴油調漲0.4至0.6元。

中油將於2月1日中午12時公布實際調整金額。

中油 新台幣

出口太旺！去年第四季經濟成長率狂飆12.68% 全年8.63%寫下15年最高

主計總處今日發布去年第4季經濟成長率概估，由於商品出口強勁，增幅較預測數36.84％高出12.56個百分點，致去年第四季...

美國匯率報告出爐！這關鍵...台灣續留匯率操縱觀察名單

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，台灣續留美國匯率操縱觀察名單，台灣雖然三項檢視指標中，前二項均踩紅線，但在最後一項的淨...

國保月投保金調高為21,103元！2月底年金給付領更多

為保障國保被保險人基本生活，並因應物價變動，確保給付金額不因通膨而縮水，勞保局表示，自2026年1月1日起，國保月投保金...

勞動部提醒：投保薪資如實申報 雇主避免受罰

勞動部提醒，勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及勞工退休金（簡稱勞保、就保、災保及勞退）月投保薪資（月提繳工資）是計算...

三寶漲翻了、台塑化將落後補漲？油價升破每桶70美元

美國總統川普威脅伊朗，指出能避免美國攻擊的「時間不多」，加上多家外媒都報導川普打算攻擊伊朗，帶動國際油價29日繼續上漲，...

