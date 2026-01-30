伊美局勢推升國際油價 下週汽油估最多漲4角

伊朗與美國局勢緊繃推升國際油價，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估2月2日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.2至0.4元，柴油每公升調漲0.4至0.6元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元或27.5元、95無鉛汽油每公升28.8元或29元、98無鉛汽油每公升30.8元或31元、超級柴油每公升26.1元或26.3元。

中油累算至1月29日的調價指標7D3B週均價為66.00美元，較上週63.83美元上漲2.17美元。本週新台幣兌美元匯率為31.406元，較上週31.603元升值0.197元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.5元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調漲0.2至0.4元、柴油調漲0.4至0.6元。

中油將於2月1日中午12時公布實際調整金額。