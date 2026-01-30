聽新聞
0:00 / 0:00
出口太旺！去年第四季經濟成長率狂飆12.68% 全年8.63%寫下15年最高
主計總處今日發布去年第4季經濟成長率概估，由於商品出口強勁，增幅較預測數36.84％高出12.56個百分點，致去年第四季未經季節調整實質經濟成長率，從原本7.91%大幅上修為12.68％，增加4.77個百分點，推升114年經濟成長率概估為8.63％，創15年來最高。
主計總處指出，概估114年第4季經濟成長率為12.68％，較114年11月預測數7.91％增加4.77個百分點，主因商品出口強勁，增幅較預測數高出12.56個百分點所致；經季節調整後，較上季成長5.52％。
主計總處去年11月底預測114年全年經濟成長率為7.37%，去年第四季GDP大幅上修後，併計第1季5.54％、第2季7.71％、第3季8.21％，114年經濟成長率概估為8.63％，較預測數7.37％增加1.26個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言