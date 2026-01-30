快訊

出口太旺！去年第四季經濟成長率狂飆12.68% 全年8.63%寫下15年最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣去年第4季出口暢旺，第4季未經季節調整實質GDP，從原本7.91%大幅上修為12.68％。（路透）

主計總處今日發布去年第4季經濟成長率概估，由於商品出口強勁，增幅較預測數36.84％高出12.56個百分點，致去年第四季未經季節調整實質經濟成長率，從原本7.91%大幅上修為12.68％，增加4.77個百分點，推升114年經濟成長率概估為8.63％，創15年來最高。

主計總處指出，概估114年第4季經濟成長率為12.68％，較114年11月預測數7.91％增加4.77個百分點，主因商品出口強勁，增幅較預測數高出12.56個百分點所致；經季節調整後，較上季成長5.52％。

主計總處去年11月底預測114年全年經濟成長率為7.37%，去年第四季GDP大幅上修後，併計第1季5.54％、第2季7.71％、第3季8.21％，114年經濟成長率概估為8.63％，較預測數7.37％增加1.26個百分點。

