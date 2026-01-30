投資台灣再添3案 佰鼎投資80億於南科高雄設智慧產線

快訊

中央社／ 台北30日電

投資台灣事務所今天通過3家企業擴大投資台灣，專注於先進封裝用覆晶球閘陣列封裝（FCBGA）載板研發製造的佰鼎科技，規劃投資新台幣80億元於南科高雄園區建置智慧化生產線，預計可為高雄創造約296個在地就業機會。

經濟部投資促進司今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所透過「投資台灣三大方案」中的「台商回台方案」，通過佰鼎科技的投資案，和「根留台灣方案」的拓緯投資案，以及「中小企業方案」的力盛彩色印刷，3案中涵蓋先進封裝載板、高精度繼電器及綠色包裝印刷等產業，合計將投入逾109億元。

經濟部指出，佰鼎科技為臻鼎科技集團旗下子公司，因應AI與高效能運算需求成長，佰鼎科技規劃投資80億元於南科高雄園區建置智慧化生產線，導入AI技術進行自動化排程與產品檢測，並設置太陽能發電及廢水回收系統，打造具國際競爭力的先進封裝載板製造基地。

經濟部表示，拓緯成立38年，長期提供高精度信號控制與切換解決方案，產品廣泛應用於半導體測試、航太及新能源等領域，預計將投資逾14億元於新竹芎林興建新廠，導入自動化設備與智慧化管理系統，並結合AI技術優化能源使用，預估增聘90名員工，持續強化研發與製造能量。

中小企業方面，經濟部表示，力盛彩色印刷深耕包裝印刷與柔版印刷領域，近年積極推動低碳與智慧化轉型，公司規劃投資約15億元於苗栗後龍興建第三廠，設置柔版印刷產線，並於既有廠區添購新設備，導入AI模組與無溶劑製程，預計創造93個就業機會，帶動傳統印刷產業升級。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案已吸引1715家企業投資超過2兆6327億元，預估可創造16萬5033名本國就業機會。

「歡迎台商回台方案」已有343家企業投資約1兆4271億元，創造9萬4295個就業機會；「根留台灣方案」吸引210家企業投資約6101億元，帶來2萬9348個就業機會；「中小企業方案」則有1162家企業投資約5955億元，創造4萬1390個就業機會，後續尚有9家企業排隊待審。

