勞動部提醒：投保薪資如實申報 雇主避免受罰

勞動部提醒，勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及勞工退休金（簡稱勞保、就保、災保及勞退）月投保薪資（月提繳工資）是計算各項給付金額及退休金的重要基礎，各投保（提繳）單位應定期檢視勞工月投保薪資（月提繳工資），如有變動應適時申報調整，以保障勞工權益並避免受罰。

隨著新年度到來，事業單位可能因調整勞工薪資或職務等級，而使勞工月薪資總額有所變動。

勞動部說明，投保（提繳）單位應按所屬勞工的月薪資總額，依「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」規定之等級覈實申報月投保薪資（月提繳工資）。

勞工之薪資如在當年2月至7月變動時，投保（提繳）單位應於當年8月底前申報調整；如在當年8月至次年1月變動時，應於次年2月底前申報調整，亦可隨時申報調整。

另外若勞工每月薪資總額因加班費或各項津貼等不固定時，投保（提繳）單位應以勞工最近3個月之平均月薪資總額申報。調整後之月投保薪資（月提繳工資），均自單位向勞保局申報的次月1日起生效。

至於哪些項目應列入月薪資總額計算呢？

勞動部說明，只要是勞工因工作而獲得的報酬，舉凡工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與，例如：加班費、職務津貼、全勤獎金、勞工特休未休工資、勞工因工作達成預定目標之績效獎金、業績獎金等，均屬工作報酬。

勞動部重申，各投保（提繳）單位應定期檢視勞工薪資，如有變動務必依規定覈實申報調整，投保（提繳）單位如未依規定覈實申報勞工投保薪資（提繳工資），經查證屬實，將依規定核處罰鍰，如造成勞工給付或退休金損失，亦應由單位負賠償責任。

另經依《勞工職業災害保險及保護法》、《勞工退休金條例》規定裁罰者，將公布投保（提繳）單位之違法事項。