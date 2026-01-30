聽新聞
0:00 / 0:00
國保月投保金調高為21,103元！2月底年金給付領更多
為保障國保被保險人基本生活，並因應物價變動，確保給付金額不因通膨而縮水，勞保局表示，自2026年1月1日起，國保月投保金額由19,761元調整為21,103元，月投保金額調高後，各項以月投保金額計算的保險給付金額亦同步增加。
勞保局舉例，以按月領取國保老年年金給付者，國保年資15年為例，請領A式者，每月可領取6,107元，較調整前增加131元；請領B式者，每月可領取4,115元，較調整前增加262元，年資愈長，給付金額增加愈多。
又當月份年金給付款項是在次月底入帳，因此2026年1月調整後的年金給付，將由勞保局主動核算，並於2026年2月26日匯入請領人帳戶，民眾無須另行申請。
為協助民眾進一步認識國保納保及相關權益，勞保局針對民眾常見的疑問，整理「國保3大問」。
Q1：我現在沒工作，為什麼還要保國民年金保險？是失業懲罰金嗎？
A1：當然不是，國保是國民在沒有參加勞保、公保、軍保或農保期間的基本保障，有工作時保勞保、沒工作時保國保，退休後可享勞保及國保的雙重保障。
Q2：我目前待業中經濟狀況不穩定，沒有能力繳納保險費怎麼辦？
A2：國保訂有多項保險費補助措施，可向戶籍所在地的縣（市）政府社會局或鄉（鎮、市、區）公所的國保服務員詢問，並依個人狀況申請提高政府補助比率，減輕保險費負擔。
Q3：國民年金會不會哪天破產，繳了卻領不到錢？
A3：國保是國民基本經濟安全的保障制度，依《國民年金法》規定，國保財務會由政府負最後支付責任，確保財務穩健及給付權益。
勞保局提醒，國保提供國民在轉換工作期間的保障，按時繳納保險費，可享國保各項給付權益。隨著月投保金額調整，相關給付水準同步增加，民眾可多加留意自身國保年資及繳費狀況。更多國民年金制度、保險費補助及給付資訊，請至勞保局全球資訊網「國民年金常見問答」專區查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言