國保月投保金調高為21,103元！2月底年金給付領更多

為保障國保被保險人基本生活，並因應物價變動，確保給付金額不因通膨而縮水，勞保局表示，自2026年1月1日起，國保月投保金額由19,761元調整為21,103元，月投保金額調高後，各項以月投保金額計算的保險給付金額亦同步增加。

勞保局舉例，以按月領取國保老年年金給付者，國保年資15年為例，請領A式者，每月可領取6,107元，較調整前增加131元；請領B式者，每月可領取4,115元，較調整前增加262元，年資愈長，給付金額增加愈多。

又當月份年金給付款項是在次月底入帳，因此2026年1月調整後的年金給付，將由勞保局主動核算，並於2026年2月26日匯入請領人帳戶，民眾無須另行申請。

為協助民眾進一步認識國保納保及相關權益，勞保局針對民眾常見的疑問，整理「國保3大問」。

勞保局提醒，國保提供國民在轉換工作期間的保障，按時繳納保險費，可享國保各項給付權益。隨著月投保金額調整，相關給付水準同步增加，民眾可多加留意自身國保年資及繳費狀況。更多國民年金制度、保險費補助及給付資訊，請至勞保局全球資訊網「國民年金常見問答」專區查詢。