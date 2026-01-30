三寶漲翻了、台塑化將落後補漲？油價升破每桶70美元

美國總統川普威脅伊朗，指出能避免美國攻擊的「時間不多」，加上多家外媒都報導川普打算攻擊伊朗，帶動國際油價29日繼續上漲，布蘭特原油期貨升破每桶70美元，為去年9月以來首見，累計今年一月以來油價已大漲16.5%。台塑化（6505）30日相對抗跌，盤中上漲近2%，而其餘三寶接下跌。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油3月期貨勁揚4.7%，達到每桶71.62美元，西德州原油3月期貨攀漲4.8%，升抵每桶66.27美元。

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗儘速「回到談判桌」，並強調「時間所剩不多」、「下次襲擊將更慘烈」。對此，伊朗回應稱，武裝部隊已將「手指扣在扳機上」，若美國發動軍事打擊，伊朗將「以前所未有的方式回應」。

然而，川普真正目標仍不明朗。一名以色列高層官員告訴路透，以色列認為僅憑空襲無法推翻伊朗的神權統治。「若要推翻政權，就必須派出地面部隊」。

美伊對峙激勵油價上漲，同時，隨著強烈寒流芬恩(Fern)襲擊美國墨西哥灣沿岸，擁有美國約半數原油煉製的能源重鎮，正承受極端氣候帶來的運作壓力。艾克森美孚(Exxon Mobil)表示受低溫冰凍天氣影響，已關閉位於休士頓東側貝敦(Baytown)石化綜合設施的部分裝置。

法人指出，儘管目前僅有少數煉油廠回報問題，但由於該區域煉油設備多非為極端嚴寒設計，基礎設施在冰點以下的運作風險依然偏高。

台塑化今以54元開出，盤中漲幅約2%，股價將挑戰前波高點，成交量逾1.4萬張。