AI與非AI產業表現分歧 去年12月製造業景氣燈號續亮黃藍燈

台經院今日發布去年12月製造業景氣燈號，因AI及雲端服務等應用商機強勁、川普關稅政策影響逐漸淡化，AI相關產業表現強勁，惟非AI相關製造業仍待復甦，去年12月製造業整體景氣信號值增加0.73分至12.55分，景氣燈號連四個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。

今年因台美關稅協議底定，稅率降至15%不疊加，有助提升傳產競爭力，台經院預期今年我國AI與非AI產業景氣分歧情況，將較去年改善。

台經院指出，12月製造業景氣信號值較上月增加，主因AI及雲端服務等應用商機強勁、川普關稅政策影響逐漸淡化等因素所致。進出口增幅雖因高基期，增速較上月縮減，但仍維持雙位數成長；同時，國際科技大廠對AI發展前景持續看好，外銷訂單金額創下史上新高，加上股市價量齊揚，以及製造業廠商對當月及未來半年景氣樂觀看法較上月調查增加，推升需求面及經營環境面指標表現，惟非AI相關製造業表現相對溫和或仍待復甦，抵銷部分增幅，致12月製造業景氣燈號仍維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

就細部產業觀察，食品業受年節活動及演唱會、縣市長初選民調造勢頻繁影響，加上超商配合世界棒球經典賽推出促銷活動，然對日本及東協需求減少，致出口年增率轉為負值，抵銷部分需求面指標表現，加上廠商對未來半年景氣看好比重下降，以及相關類股指數走弱，影響經營環境面指標表現，12月產業景氣燈號續維持代表低迷黃藍燈。

電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠AI及雲端運算應用熱絡，伺服器、通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件等需求續增出口及生產指數年增率逾倍數成長，推升需求、原物料投入及售價等面向指標表現，12月產業景氣燈號續為代表繁榮的紅燈。

展望未來，台經院指出，多家國際預測機構預測2026年全球經濟成長雖仍展現一定韌性，但表現可能略遜於2025年或持平，且呈現分化格局。美國受惠於持續推進AI投資及減稅政策，經濟表現相對其他經濟體穩健；日本雖推動AI、半導體及先進製造等投資，但汽車等重點產業出口仍受關稅影響；中國則受房地產市場持續疲軟、產業內捲問題及財政限制影響，經濟成長動能承壓。

台經院認為，對台灣而言，隨著台美關稅協議底定，稅率將由20%降至15%且不予疊加，有助降低我國工具機、自行車、水五金及機械等傳統產業出口美國成本，使台灣取得與日韓等競爭對手公平競爭機會，並相較中國及越南等國更具競爭優勢。預期今年我國AI與非AI產業景氣分歧情況，將較2025年有所改善。惟今年全球經濟仍將面臨多項挑戰，尤以美國關稅政策後續發展、AI應用與商業模式能否轉化為實質效益，中國內需疲軟與生產過剩問題等，都將影響全球經濟表現，並牽動台灣製造業未來發展。