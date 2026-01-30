關稅政策不確定性淡化 12月製造業景氣信號連二升

台美關稅政策不確定性逐步淡化，製造業景氣回暖。台經院30日發布去年12月製造業景氣信號值為12.55分，較上月增加0.73分，信號值連續兩個月上揚，但仍維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院指出，12月外銷訂單金額衝上歷史新高，出口與外銷訂單年增率雙雙突破40%，帶動生產指數年增率漲幅逾兩成，顯著推升需求面指標。此外，受惠AI供應鏈營收亮眼、美聯準會降息及年底作帳行情，國內股市價量齊漲，製造業廠商對景氣看好比重也隨之增加，拉抬經營環境面指標表現，是本次信號值攀升的主要動能。

觀察個別產業，電子與傳統產業呈現「兩極化」發展。在AI與雲端服務需求拉動下，電子零組件業景氣燈號由黃紅燈轉為繁榮的紅燈；電腦、電子及光學製品業受惠於伺服器及通訊設備強勁需求，出口與生產指數年增率均呈倍數成長，續亮紅燈。

相較於科技業的火熱，傳統產業表現仍顯疲弱。紡織業、塑橡膠製品業及基本金屬業，受到全球產能過剩及海外低價競爭衝擊，出口與生產年增率持續呈現衰退，景氣燈號續維持在代表衰退的藍燈。

雖然整體燈號續呈黃藍燈，但產業內部結構已出現變動。台經院分析，12月代表景氣衰退的「藍燈」比重，從上月的52.37%降至43.4%；代表景氣繁榮的「紅燈」比重，則由10.03%大幅提升至23.03%，顯示受惠於AI紅利的產業規模正在擴大。

台經院表示，隨著台美關稅協議底定，稅率將由20%降至15%且不予疊加，不僅有助於降低我國工具機、自行車、水五金及機械等傳統產業出口美國的成本，也使台灣取得與日韓等競爭對手公平競爭的機會，並相較中國及越南等國，更具競爭優勢，預期今年我國AI與非AI產業景氣分歧情況，將較去年有所改善。

台經院提醒，儘管日本與中國12月製造業PMI有所改善，但歐元區及美國製造業PMI持續惡化，顯示全球復甦動能仍不均衡；未來須持續關注美國關稅政策後續發展、AI應用與商業模式能否轉化為實質效益，以及中國內需疲軟與生產過剩問題等，這些問題都將影響全球經濟表現，並牽動台灣製造業未來發展。