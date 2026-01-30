白銀面臨違約交割會使3月貴金屬崩盤？專家：二因素降低違約風險

紐約商品交易所（COMEX）在1月已有超過4000萬盎司白銀申請交割，日前有貴金屬分析師警告在3月會有高達7000萬到8000萬盎司的白銀，可能耗盡COMEX目前登記的1.1億至1.2億盎司庫存，恐衝擊COMEX無法履行交割義務，不過一位對貴金屬交易有深入了解的金融業者認為，違約的風險不會有想像來得大，主要有兩大因素。

業者指出，首先，無法完成現貨交割的機率確實無法被完全排除，但紐約商品交易所可透過持續提高各種保證金的方式，迫使繼續留倉的買方與賣方自行平倉，減低潛在實物交割的壓力與風險。

再者，業者表示，持續軋空的行情亦會讓符合交割品質的白銀現貨，持續流入COMEX庫存，除非全球主要現貨市場早已被刻意軋空的期貨多方給徹底宰制，但此時期貨賣方還是可以選擇平倉認賠出場，而不是任性違約。

對於美國的貴金屬分析師所說，如果COMEX無法履行交割義務，這將徹底摧毀現有定價機制的公信力，並引發蔓延至黃金及信用市場的連鎖反應，進而導致整個金融體系崩潰。從現在的未平倉量與在倉庫存量來看，紐約商品交易所或有可能出現無法履行現貨結算交割的事件，但紐約商品交易所卻可藉由保證金調整等多種機制，強制可能無法實物交割的賣方平倉，亦即認賠出場，而不是任由他們任性違約。

業者指出，而且即使在十分特殊的情況下，賣方無法準時完成白銀現貨交割，亦不代表就可一走了之，賣方還是得負起給付現金差額的責任，這就是期交所結算會員、一般會員與客戶的共同責任，否則，前兩者就得對期交所負起連帶清償責任。

至於銅的屬性能否成為下一個高價的黃金或是白銀貴金屬？業者表示，銅是純工業金屬，不具備金、銀、鉑、鈀等貴金屬特性，更不像黃金具有貨幣性，因此轉性變成類似白銀的機率很低，包括高盛的調查報告也表示金屬加工企業訂單量已下降10%～30%，因此，不是所有金屬都可以成為黃金或白銀。