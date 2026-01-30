能源題材回魂 資金卡位 AI 供電商機

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期除黃金白銀外，能源相關行情也悄悄回魂，電力、能源題材再度點火。事實上，能源轉型政策推進，帶動資金回流相關ETF與共同基金，近周表現率先轉強，近月更是多檔繳出雙位數報酬，讓能源族群成為市場補漲新焦點。

國際能源署（IEA）於2025年首度針對AI資料中心進行大規模研究指出，至2030年全球資料中心用電需求將較目前翻倍，當中與AI直接相關的電力需求成長幅度更高達四倍。

IEA預估，未來五年美國電力需求成長中，近半數將來自資料中心；至2030年底，美國資料中心的耗電量，甚至可能超過鋁、鋼、水泥、化工等傳統高耗能產業總和。

近期受惠能源轉型與電力基建題材發酵，能源相關ETF與基金近期表現明顯轉強。據統計，截至27日，觀察近一周淨值績效，共同基金方面，多檔淨零轉型與天然資源主題基金單周漲幅落在約5%至6%，包括瑞萬通博基金-淨零轉型、新加坡大華全球資源、晉達環球策略基金-環球天然資源基金等。

另外，若拉長至近一個月，上述能源相關ETF與基金報酬率普遍達雙位數水準，顯示資金持續回流能源與電力基建題材，短中期動能同步升溫。

展望後市，PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人常李奕翰指出，隨著AI資料中心的爆炸性需求，將電力產業推向「AI 速度」的超級周期，尤其以儲能設施為主，例如隨插即用的設備可以做為新建電廠5至7年的短期解決方案，因此綠能短期內以儲能設備為市場資金焦點。

常李奕翰分析，自2022年開始歐美將核能被定義為綠能，加上歐美為了供應鏈自主化，以及AI時代對電力的大幅需求後，紛紛開始大幅投資核能上中下游產業鏈。美國政府目前的核能投資策略聚焦於實現「能源主導」地位，目標在2050年前將核能發電能力從100GW擴增至400GW。

AI 核能

