能源題材回魂 資金卡位 AI 供電商機

近幾年房價的高漲，從內政部不動產資訊平台數據來看，全國買賣年平均交易坪數從2013的42.93坪，到2024年下降到31.49坪，10年下降10坪，顯示國人購房的坪數越買越小。新青安2.0的推出，吸引大批投資客，本該趨緩的房價又再度拉升，也讓部分還在觀望的民眾爭先恐後入場，之後寬限期一到，他們真的準備好開始還房貸了嗎？

2026-01-30 08:00