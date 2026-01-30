快訊

聯準會停看聽 公司債與新興當地債齊步走

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新興市場當地貨幣債券基金表現／美元非投資等級債券型基金表現。資料來源：理柏資訊
新興市場當地貨幣債券基金表現／美元非投資等級債券型基金表現。資料來源：理柏資訊

美國聯準會1月28日維持聯邦基金利率於3.5%-3.75%，因經濟活動與失業率持穩，並刪除「就業下行風險上升」措辭，2025年12月核心通膨雖可能有3%，但之後應可朝2%目標邁進，一旦物價開始下降，將評估降息的可能性，整體基調偏鴿，由於沒有暗示下次降息時點，投資市場反應普遍冷淡。根據芝加哥商業交易所FedWatch 1月28日，市場預期聯準會最快六月重啟降息，今年可能降息兩碼。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會暫停降息反應美國經濟動能強勁和企業獲利成長的基本面，此即有利於美國公司債市表現。此外，全球分散投資意識濃厚，新興國家當地公債與貨幣即可受惠於美元貶值環境，尤其商品市場火熱，拉丁美洲與非洲國家政府累積大量出口收益，貨幣升值挹注當地公債換算回美元的報酬空間。

因此建議債券投資組合中，以美元計價的公司債券型基金，搭配以當地貨幣為多的新興國家固定收益型基金，廣納債息、債券資本利得和匯兌收益的三方機會。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國景氣動能強勁、資本市場韌性強、勞動市場趨於穩定以及通膨壓力仍高，預期聯準會2026年最多僅會降息一次或甚至可能不降息。

除非勞動市場進一步惡化，才有可能擴大降息空間。公司債市可受惠於如此有利的經濟環境，預估2026年違約風險仍偏低，然而利差處於低檔，因此須採取主動管理、聚焦具有債信品質和評價優勢的公司債。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，美國因關稅造成的通膨可望於下半年有所緩解，但財政惡化恐影響美國公債投資吸引力。

反觀部份新興國家因通膨降至央行目標而多維持資金寬鬆，且撙節財政亦多有成效，債息更普遍高於工業國家，匯集相當多的投資機會。自2025年起隨著美國例外論的鬆動以及美元貶值態勢明朗，已有越來越多投資人回流想尋找新興國家當地債市機會。

