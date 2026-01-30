惠譽信評：台美貿易協議支撐台灣銀行業財務表現

惠譽信評已將台灣銀行業的展望由「惡化」調整為「中性」，反映近期台美貿易協議達成後，總體經濟不確定性降低，應有助於緩解放款品質壓力，並在2026年穩定銀行業的財務表現。

隨著貿易協議達成，為以出口為導向的台灣經濟壓力帶來緩解，因此與美國關稅相關的GDP成長風險已趨緩。惠譽預期較穩定的經濟情勢將強化台灣銀行的經營環境（a/穩定），銀行業的資產品質與獲利能力可能優於惠譽先前的預測。

惠譽預期銀行業的減損放款比率將維持在1%以下（2025年估計：0.7%–0.8%），相較先前預測的1.2%更低，主係出口產業相關的放款壓力有所減輕。銀行業的營業獲利／加權風險性資產比率在2026年應可維持在約1.5%的穩定水準，高於先前預測的1.2%，受惠於較強的放款與手續費收入，以及較低的信用成本。

惠譽預測2026年放款成長將達到高個位數，高於先前預測的約5%，主要受企業海外投資增加與授信需求所帶動。市場情緒改善亦可能支撐財富管理手續費與整體銀行業的獲利能力。