快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

惠譽信評：台美貿易協議支撐台灣銀行業財務表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台美貿易示意圖。路透
台美貿易示意圖。路透

惠譽信評已將台灣銀行業的展望由「惡化」調整為「中性」，反映近期台美貿易協議達成後，總體經濟不確定性降低，應有助於緩解放款品質壓力，並在2026年穩定銀行業的財務表現。

隨著貿易協議達成，為以出口為導向的台灣經濟壓力帶來緩解，因此與美國關稅相關的GDP成長風險已趨緩。惠譽預期較穩定的經濟情勢將強化台灣銀行的經營環境（a/穩定），銀行業的資產品質與獲利能力可能優於惠譽先前的預測。

惠譽預期銀行業的減損放款比率將維持在1%以下（2025年估計：0.7%–0.8%），相較先前預測的1.2%更低，主係出口產業相關的放款壓力有所減輕。銀行業的營業獲利／加權風險性資產比率在2026年應可維持在約1.5%的穩定水準，高於先前預測的1.2%，受惠於較強的放款與手續費收入，以及較低的信用成本。

惠譽預測2026年放款成長將達到高個位數，高於先前預測的約5%，主要受企業海外投資增加與授信需求所帶動。市場情緒改善亦可能支撐財富管理手續費與整體銀行業的獲利能力。

銀行業 惠譽 壓力

延伸閱讀

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

路透社：卡尼訪中後 中國下單65萬公噸加拿大芥花籽

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

美最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

相關新聞

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

美國匯率報告出爐！這關鍵...台灣續留匯率操縱觀察名單

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，台灣續留美國匯率操縱觀察名單，台灣雖然三項檢視指標中，前二項均踩紅線，但在最後一項的淨...

聯準會停看聽 公司債與新興當地債齊步走

美國聯準會1月28日維持聯邦基金利率於3.5%-3.75%，因經濟活動與失業率持穩，並刪除「就業下行風險上升」措辭，20...

惠譽信評：台美貿易協議支撐台灣銀行業財務表現

惠譽信評已將台灣銀行業的展望由「惡化」調整為「中性」，反映近期台美貿易協議達成後，總體經濟不確定性降低，應有助於緩解放款...

聯準會不降息對股市不利？法人：美股續漲循環不變

美國就業數據意外強勁，美國聯準會最新利率政策按兵不動。對此，「鉅亨買基金」表示，真正值得關注的並非利率沒動，而是政策背後...

小宅屋主告白 美夢成真還是一場豪賭？

近幾年房價的高漲，從內政部不動產資訊平台數據來看，全國買賣年平均交易坪數從2013的42.93坪，到2024年下降到31.49坪，10年下降10坪，顯示國人購房的坪數越買越小。新青安2.0的推出，吸引大批投資客，本該趨緩的房價又再度拉升，也讓部分還在觀望的民眾爭先恐後入場，之後寬限期一到，他們真的準備好開始還房貸了嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。