終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

10國列觀察名單、匯率操縱國仍空缺 美國首度將301納入反制措施

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美國財政部近日公布匯率政策報告。美聯社
美國財政部半年期匯率政策報告出爐，此次報告有幾項重大變革，首先將301條款納入反制措施，其次報告內容擴增。續留美國匯率操縱觀察名單，包括中國、日本、韓國、台灣、新加坡、泰國、越南、德國、愛爾蘭和瑞士等10國。至於匯率操縱國仍空缺，但此次報告加重對入列匯率操縱國的反制措施。

此次美國財政部匯率政策報告強調，美國財政部將使用所有可用工具實施強有力的反制措施，以創造公平的競爭環境來對抗不公平的貨幣行為。這些可能包括建議使用國會授予行政部門的現有關稅權力。

一個例子是建議美國貿易代表署（USTR）對貨幣行為啟動301條款調查。雖然USTR對301調查的法標權力與財政部監控匯率政策的法標責任不同，但在《外匯報告》中認標操縱後，財政部有能力建議USTR對被指標經濟體的貨幣行為展開 301 條款調查。

此次報告評估了截至2025年6月的四個季度（即官方報告期）內國際經濟和匯率政策的發展，美國財政部回顧了美國20個最大貿易夥伴在審查期間的發展。這些經濟體在截至2025年6月的四個季度中，約佔美國商品和服務貿易總額的78%。

美國 匯率 財政部

相關新聞

美國匯率報告出爐！這關鍵...台灣續留匯率操縱觀察名單

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，台灣續留美國匯率操縱觀察名單，台灣雖然三項檢視指標中，前二項均踩紅線，但在最後一項的淨...

10國列觀察名單、匯率操縱國仍空缺 美國首度將301納入反制措施

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，此次報告有幾項重大變革，首先將301條款納入反制措施，其次報告內容擴增。續留美國匯率操...

【總編開箱】迎接「矽盛世」？台灣是否危險 不是龔明鑫說了算

經濟部長龔明鑫近日率團赴美參與第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），並在華府智庫「大西洋理事會」發表專題演講，還簽...

向美國增加天然氣採購 龔明鑫：確保能源韌性、安全性

輝達執行長黃仁勳昨抵台，他表示能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要，能源議題在美國也是非常大的挑戰。正在美國訪問的...

林岱樺：扣件輸美應與232條款脫鉤談判 避免逐步退出美國供應鏈

民進黨立委林岱樺今天出席扣件產業協調會時指出，螺絲扣件是台灣出口結構中高度依賴美國市場的重要製造項目，但目前適用的關稅結...

賴總統：美光加碼投資台灣 與本土企業合作強化記憶體產業競爭力

賴清德總統今接見美光科技總裁暨執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）訪團時表示，日前台美完成關稅談判並簽訂投資合...

