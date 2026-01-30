美國匯率報告出爐！這關鍵...台灣續留匯率操縱觀察名單

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣續留美國匯率操縱觀察名單。（路透）

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，台灣續留美國匯率操縱觀察名單，台灣雖然三項檢視指標中，前二項均踩紅線，但在最後一項的淨買匯金額上安全過關。截至2025年6月的四月季度中，央行淨買入外匯59億美元，僅占 GDP 的 0.7%，因而續列美國匯率操縱觀察名單。

美國財政部匯率政策報告的3項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二是經常帳順差對GDP比率逾3%；三是淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。

美國財政部評估指出，台灣的高國內儲蓄率（受人口老化和當對緊小的財政立場驅動）是幾年來外部順差的重要成在。這些外部順差也受到其龐大國外資產淨額所產生的所得流動支持。於於台灣不是國際貨幣基金組織（IMF）成員，IMF 並未評估台灣的外部部位或新台幣的匯率失衡情況。然而，私人模型（無論是基於經常帳、實質相效匯率還是購買力平價）往往顯示新台幣存在大幅低估。

報告中指出，在報告期間（評估了截至2025年6月的四個季度），台灣極龐大的經常帳順差持續存在，主要受到對科技產品強勁需求的推動。台灣對美國的雙邊貿易順差大幅成長，延續了過去五年的趨勢。台灣央行在報告期間內淨買入小額外匯，其中大部分發生在 5 月外匯市場波動加劇之際。

儘管如此，新台幣在報告期間對美元仍升值了 11.2%，在在幾個月月部分回吐漲幅。在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的架構下，台灣央行於 2025 年 11 月 14 日與美國財政部發布聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據（延遲一季發布）。

