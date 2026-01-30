央行理事：外資頻繁進出 加劇股匯波動風險

中央銀行昨天公開去年第四季理監事會議事錄，多位理事在會中指出，全球經濟與金融前景的不確定性仍高，未來金融市場出現較大幅度波動，恐將成為常態，不僅影響股市表現，也將擴及匯率、資本移動與整體金融市場穩定，須持續密切關注。

根據議事錄內容，有理事指出，當前經濟金融前景仍存在高度不確定性，未來市場波動幅度擴大，可能逐步成為常態，尤其要關注日圓利率出現變動，對國際金融市場流動性的影響；至於ＡＩ相關產業，雖然泡沫發生的機率可能偏低，但仍須持續觀察其對金融市場的潛在影響。

若進一步觀察，多位理事提出外資動向對國內金融與外匯市場的影響。有理事表示，台股中大型權值股股價持續上行，勢將進一步推升外資持有市值，若外資因獲利了結而出售部分股票，對新台幣匯率的貶值壓力將隨之加劇；因此，未來新台幣的走勢，除須觀察國際美元走勢外，也應留意外資資金進出動向。

匯市以外，股市更面臨巨大考驗，也有理事指出，近一年多來我國資本市場成長速度相當快速，台股市值上升，加上ＥＴＦ（指數股票型基金）總規模持續擴大，伴隨外資頻繁進出股市，可能加劇國內金融市場與外匯市場的波動，相關風險不容忽視。

另有理事認為，二○二六年國內不論在通膨或經濟成長表現上，整體仍屬穩健，但在外部風險仍高的情況下，須審慎以對，認同維持政策利率不變，以因應未來金融市場可能出現的波動。

金控業人士分析，央行提醒金融市場高波動環境的到來，再次證明台灣金融市場的淺碟。無論是股市、匯市或債市，短期波動恐將更為頻繁，投資與金融機構的風險管理重要性明顯提升。