Fed利率不變 暗示短期不降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）廿八日決議利率按兵不動，符合市場預期，決策聲明與主席鮑爾的談話釋出「鷹中帶鴿」訊號，在暗示短期內不會進一步降息之際，更樂觀看待通膨前景。經濟學者預測，聯準會最早要到鮑爾五月卸任之後、甚至九月才會恢復降息。

聯準會貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）決議，維持聯邦資金利率區間於百分之三點五至三點七五，決策聲明透露對就業市場憂慮降低，刪除「近月來就業成長出現下滑風險」，以及「風險平衡態勢轉變」等語句，轉而強調就業出現「穩定」信號，更樂觀看待經濟前景，對經濟成長形容從「溫和」改為「穩健」。但美國總統川普提名的理事沃勒與米倫都投下「異議票」，主張降息一碼（○點二五個百分點）。

鮑爾在決策會後記者會表示，ＦＯＭＣ「廣泛」支持維持利率不變，由於經濟成長熱絡，且近月來就業市場持穩，利率顯然並未處於「有強力約束性」的領域，因此不急於進一步降息。他說，「經濟再度展現超出我們意料的力道，這不是第一次」。

鮑爾指出，勞動市場數據顯示「回穩證據」，「就業與通膨之間的關係仍有些緊張，但比之前減輕」，對降息前景表達鷹派態度，強力暗示聯準會在未來幾個月都將維持利率不變。

不過，鮑爾對通膨做出鴿派解讀，認為關稅對通膨「許多」影響已傳導到經濟，聯準會追蹤數據暗示傳導效應將在今年中幾季「攀峰」，可能成為聯準會能夠進一步寬鬆貨幣政策的訊號。他說，其他好消息包括服務業各類別通膨都在減緩，而通膨預期回落「令人安心」。

鮑爾與一些官員一再表示，關稅只會引發一次性的物價上漲，但其他官員比較不放心，因為通膨率幾年來一直高於百分之二目標。鮑爾也說，官員們仍不願輕易宣告戰勝通膨，因為不確定企業是否「決心」要把關稅引發的所有新增成本都轉嫁給消費者。

對於司法部對鮑爾進行刑事調查，鮑爾拒絕發表評論，但捍衛聯準會的獨立性。他表示，「如果人們對於你在做決策評估時完全是以『什麼對大家最好』這個基礎喪失信心，則一個機構的信譽將難以恢復。」