聽新聞
0:00 / 0:00

向美國增加天然氣採購 龔明鑫：確保能源韌性、安全性

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨抵台，他表示能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要，能源議題在美國也是非常大的挑戰。正在美國訪問的經濟部長龔明鑫針對能源安全指出，台灣目前天然氣發電占比最高，這是台灣向美國增加天然氣採購的原因。

龔明鑫廿八日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，指出未來最重要的「ＡＩ爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都將是不可或缺的重要角色，並在座談中回應智庫學者對於能源與能源韌性的提問。

龔明鑫指出，能源是經濟發展與人類生存的關鍵，在未來會更顯重要，隨着ＡＩ產業的興起，台灣正面臨兩大能源課題，一是能源供給是否足以支撐ＡＩ龐大的電力需求，當然，ＡＩ也可以利用比較節能的方式進行；二是能源供應的安全性與韌性，這也是台灣要向美國增加採購天然氣的原因，包括來自美國本土以及未來來自阿拉斯加的天然氣。

台灣目前發電占比以天然氣最高，龔明鑫指出，未來若有科技上的進展，例如氫能或其他能源，只要是符合安全或乾淨原則的能源，台灣都會非常積極地選擇。

龔明鑫與智庫對話的議題還包括無人機產業及非紅供應鏈，他說，台灣無人機產業在短短一年的時間內，快速建立完整供應鏈，並已成為全球「非紅供應鏈」的重要關鍵力量，展現台灣製造與供應鏈高度韌性的獨特優勢；同時呼籲台美雙方可針對無人機通信等需求建構互相認證機制。

天然氣 美國 龔明鑫 無人機 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

黃仁勳來台首件事：先剪頭髮 優先見張忠謀、魏哲家

黃仁勳來了！專機午間1時05分降落松山機場 預料再掀旋風

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

相關新聞

向美國增加天然氣採購 龔明鑫：確保能源韌性、安全性

輝達執行長黃仁勳昨抵台，他表示能源對於任何期盼成長的國家或地區都相當重要，能源議題在美國也是非常大的挑戰。正在美國訪問的...

林岱樺：扣件輸美應與232條款脫鉤談判 避免逐步退出美國供應鏈

民進黨立委林岱樺今天出席扣件產業協調會時指出，螺絲扣件是台灣出口結構中高度依賴美國市場的重要製造項目，但目前適用的關稅結...

賴總統：美光加碼投資台灣 與本土企業合作強化記憶體產業競爭力

賴清德總統今接見美光科技總裁暨執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）訪團時表示，日前台美完成關稅談判並簽訂投資合...

老宅延壽裝屋頂光電「每案最高補助30萬」 國土署曝初步優先核定原則

內政部力推老宅延壽補助計畫，3年編列50億元。國土署長蔡長展今說明初步優先核定原則，包含戶籍內有高齡弱勢身分者；原來的建...

老宅延壽計畫 內政部列五大優先對象

台灣屋齡老化加速，內政部啟動「老宅延壽計畫」，全面接軌高齡、節能與公共安全政策。內政部表示，未來將結合長照服務、節能補助...

總預算卡關 陳世凱證實「國旅淡季兩千元補助確定無法支應」

針對國人高度期待的國旅振興措施，交通部長陳世凱於29日在立法院交通委員會受訪時正式證實，受限於中央政府總預算在立法院持續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。