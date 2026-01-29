快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

M&G投資展望AI泡沫將破？ 2026「債券」為王

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
投資專家指出，2026年最具投資價值的金融資產，不是最熱的AI題材股，而是實質殖利率重回吸引力水平的政府公債。（路透）
投資專家指出，2026年最具投資價值的金融資產，不是最熱的AI題材股，而是實質殖利率重回吸引力水平的政府公債。（路透）

M&G系列基金投資團隊發布2026年投資展望，直指「AI泡沫」疑慮逐漸升高，在AI狂熱席捲全球市場之際，投資人更應回頭審視估值與風險，並重新評估債券在資產配置中的核心地位，多位投資專家一致強調，「2026年最具投資價值的金融資產，不是最熱的AI題材股，而是實質殖利率重回吸引力水平的政府公債」。

M&G宏觀策略聯席經理Tristan Hanson指出，2025年全球各主要股市皆有不錯表現，新興市場與亞洲股市表現突出，但令人擔憂的是，我們可能正處於AI泡沫之中，AI相關技術和半導體股票價格的飆升推高了泡沫。他坦言，目前難以精準斷言「我們究竟處於繁榮還是泡沫之中」，但從投資人對的態度來看，市場似乎更害怕錯失上漲，而非可能產生的投資風險。

Tristan Hanson表示，在這樣的環境中，利率與通膨走勢將是2026年影響資產價格的關鍵。現階段市場仍預期美國今年有望降息，但若通膨黏著度超乎預期，降息幅度可能不如先前想像，對股市與信用市場都將帶來壓力。相較之下，長天期政府公債的投資價值正重新浮現。​

對於市場高度關注的「AI泡沫」話題，M&G英卓投資管理股票、多元資產及永續發展投資長Fabiana Fedeli表示，如果真存在泡沫，也不是AI產業本身，而是特定集團或公司的過高股價，真正過熱的，是少數被資金追捧的AI相關企業股價，而非AI技術本身的長期價值。他說，目前納斯達克的本益比約為35倍，遠不及2000年時高達約100倍的本益比，這意味著市場雖有樂觀情緒，但整體並未完全脫離基本面。

股市是否過熱形成鮮明對比的是，債券資產的投資價值明顯增加。M&G英卓投資管理固定收益投資長Andrew Chorlton指出，經歷2010年代長期低利率與量化寬鬆的「低收益時代」後，全球債市在升息循環結束階段迎來難得的起點，憑藉著誘人的實際收益率，我們認為政府公債可以為投資者提供極具吸引力的收益來源，而無需承擔額外的信用風險。」

Chorlton分析，目前多數投資級債券的總收益構成中，絕大部分來自無風險利率本身，信用利差則處於相對緊縮的區間，代表投資人無需過度重壓風險較高的非投資等級債，就能獲得不錯的收益。在他看來，在經濟成長趨緩、央行朝溫和寬鬆方向調整之際，適度拉長存續期間、增加政府公債持有比重，將是2026年多數資產配置策略的共同主軸。

AI 新興市場

延伸閱讀

壽險避險比例多少適當？彭金隆：委外研究報告說四成

金價還會漲？小摩估有望衝上8,500美元 策略師：但短線已超買

聯準會宣布利率不變 這檔主動非投等債 ETF 年化配息破9% 規模破50億

00981D規模破50億！聯準會按兵不動首選非投等債…配息衝9％

相關新聞

老宅延壽計畫 內政部列五大優先對象

台灣屋齡老化加速，內政部啟動「老宅延壽計畫」，全面接軌高齡、節能與公共安全政策。內政部表示，未來將結合長照服務、節能補助...

總預算卡關 陳世凱證實「國旅淡季兩千元補助確定無法支應」

針對國人高度期待的國旅振興措施，交通部長陳世凱於29日在立法院交通委員會受訪時正式證實，受限於中央政府總預算在立法院持續...

賴總統：美光加碼投資台灣 與本土企業合作強化記憶體產業競爭力

賴清德總統今接見美光科技總裁暨執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）訪團時表示，日前台美完成關稅談判並簽訂投資合...

老宅延壽裝屋頂光電「每案最高補助30萬」 國土署曝初步優先核定原則

內政部力推老宅延壽補助計畫，3年編列50億元。國土署長蔡長展今說明初步優先核定原則，包含戶籍內有高齡弱勢身分者；原來的建...

NCC：750元審查費條文已失效 定調不收取

NCC於2025年2月10日宣布，暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元，停徵1年，並...

集邦：電視新機種將隨記憶體、面板漲價 衝擊2026年全球電視出貨量

集邦科技（TrendForce）29發布最新電視出貨調查顯示，2026年電視產業面臨記憶體、面板、貴金屬價格同時上漲，生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。