M&G投資展望AI泡沫將破？ 2026「債券」為王

M&G系列基金投資團隊發布2026年投資展望，直指「AI泡沫」疑慮逐漸升高，在AI狂熱席捲全球市場之際，投資人更應回頭審視估值與風險，並重新評估債券在資產配置中的核心地位，多位投資專家一致強調，「2026年最具投資價值的金融資產，不是最熱的AI題材股，而是實質殖利率重回吸引力水平的政府公債」。

M&G宏觀策略聯席經理Tristan Hanson指出，2025年全球各主要股市皆有不錯表現，新興市場與亞洲股市表現突出，但令人擔憂的是，我們可能正處於AI泡沫之中，AI相關技術和半導體股票價格的飆升推高了泡沫。他坦言，目前難以精準斷言「我們究竟處於繁榮還是泡沫之中」，但從投資人對的態度來看，市場似乎更害怕錯失上漲，而非可能產生的投資風險。

Tristan Hanson表示，在這樣的環境中，利率與通膨走勢將是2026年影響資產價格的關鍵。現階段市場仍預期美國今年有望降息，但若通膨黏著度超乎預期，降息幅度可能不如先前想像，對股市與信用市場都將帶來壓力。相較之下，長天期政府公債的投資價值正重新浮現。​

對於市場高度關注的「AI泡沫」話題，M&G英卓投資管理股票、多元資產及永續發展投資長Fabiana Fedeli表示，如果真存在泡沫，也不是AI產業本身，而是特定集團或公司的過高股價，真正過熱的，是少數被資金追捧的AI相關企業股價，而非AI技術本身的長期價值。他說，目前納斯達克的本益比約為35倍，遠不及2000年時高達約100倍的本益比，這意味著市場雖有樂觀情緒，但整體並未完全脫離基本面。

股市是否過熱形成鮮明對比的是，債券資產的投資價值明顯增加。M&G英卓投資管理固定收益投資長Andrew Chorlton指出，經歷2010年代長期低利率與量化寬鬆的「低收益時代」後，全球債市在升息循環結束階段迎來難得的起點，憑藉著誘人的實際收益率，我們認為政府公債可以為投資者提供極具吸引力的收益來源，而無需承擔額外的信用風險。」

Chorlton分析，目前多數投資級債券的總收益構成中，絕大部分來自無風險利率本身，信用利差則處於相對緊縮的區間，代表投資人無需過度重壓風險較高的非投資等級債，就能獲得不錯的收益。在他看來，在經濟成長趨緩、央行朝溫和寬鬆方向調整之際，適度拉長存續期間、增加政府公債持有比重，將是2026年多數資產配置策略的共同主軸。