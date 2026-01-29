賴總統：美光加碼投資台灣 與本土企業合作強化記憶體產業競爭力

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今接見美光科技總裁暨執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）訪團。圖／總統府提供
賴清德總統今接見美光科技總裁暨執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）訪團。圖／總統府提供

賴清德總統今接見美光科技總裁暨執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）訪團時表示，日前台美完成關稅談判並簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定，深化雙方投資貿易，也將是最重要的戰略夥伴。

賴總統致詞時表示，美光科技深耕台灣30多年，累計在台投資金額已超過新台幣1.2兆元，培育並僱用上萬名工程人才。感謝美光將台灣置於全球擴產計畫中的關鍵環節，梅羅塔再次率團來訪，展現了對台灣的重視與信心。

賴總統指出，日前台美完成關稅談判，並且已經簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定（ART），台灣將會是美國戰略夥伴、深化雙方投資貿易。未來美國企業加強來台投資記憶體、IC設計和雲端服務；台灣廠商赴美投資邏輯晶片及供應鏈，這展現出台灣和美國在ICT領域長年的戰略夥伴關係，也象徵在未來的AI世代，台美也將會是最重要的戰略夥伴。

賴總統說，相信美光在台投資就是最好的台美合作證明。美光長年投資台灣，身為台灣最大的外資之一，不但增加台灣的工作機會，更增加半導體產業的重要性，也因此政府對美光的支持是持續且不會間斷。去年底美光已獲得經濟部A+計畫新一期的補助，未來3年將帶動美光對台灣加碼投資，加速HBM在台研發並擴大產能。

賴總統說，美光加碼投資台灣是現在進行式，也是台美貿易談判後一項重要的投資。這個月美光和台灣的力晶積成公司已經達成合作意向書，這項合作具有非常重大的意義，證明了美光在台布局，已經提升到和本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。

賴總統表示，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可。台灣在美光的協助下，將會在台灣擴大HBM的先進製造能量及先進技術，台灣也將協助美光迎頭趕上國際競爭對手。台灣和美國將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，也創造彼此的繁榮發展。

