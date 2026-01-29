經濟部別鄉愿！CIP：3-3期風電選商機制要優勝劣敗 不是通通都及格

經濟部已啟動區塊開發3-3期選商作業，將以開發商實績、財務能力、專案執行能力及ESG納入評分。CIP亞太區域總裁許乃文29日提出三大建議，「政府不要郷愿」，「要有被討厭的勇氣」，「要透過工程實績及財務能力，篩選出有執行力開發商」。完工併網期程要正確反映實際，原2030至2031年不可行。此外，備標期應要給業者至少9個月。

CIP主導投資開發的3-1期渢妙離岸風場500MW，進度領先，首批水下基礎組裝完工，預計2月啟動海事工程，拚2027年底如期併網。CIP於29日在台北港舉辦水下基礎組裝完工的階段性成果發表活動，具體展現CIP的執行力以及與世紀風電的最新合作進展。

媒體詢問CIP對經濟部3-3期選商規畫看法，許乃文表示，目前3-3的選商遊戲規則還是比較「上位」（抽象），也還沒看到行政契約長什麼樣子，3-3期遊戲規則改變比較大，希望有更清晰的遊戲規則。

她指出，本土實績、財務實績要能真正有意義篩選資格，否則若照過去的規則，大家通通都及格。她直言「政府不要郷愿」，「要有被討厭的勇氣」，在任何國際選商上，有人上，就有人下，優勝劣敗，篩選機制要非常清晰且明確；她說，3-1期、3-2期有人沒有領標，有人未完成或甚至不做，3-3期要有明確扣分機制。

她指出，併網時程要能反映現實，一個風場開發就是要七年，現在有經驗、賣電賣得比較順利也要六年半時間，不可能在四、五年內完成，若以3-3期規畫2030至2031年併網，「這不是正確開發時程」；更何況3-3期是更深、更遠風場。

第三，業者備標期6個月是不夠，至少要9個月，政府才能拿到有評量價值的計畫書，而不是作文比賽。至於ESG，她也認為太海闊天空，誰能評量哪一項ESG分數較高、哪一項較低？

世紀風電（2072）董事長賴文祥表示，3-3期國產化雖不再強制，但應逐步開放，這次ESG項目才占15分太低，應適度調高為25至35分。他說，世紀風電水下基礎技術到位迄今才3年，國產化並沒有保護很久，而承作電纜的華新麗華（1605）投資180億元興建廠房去年11月才完工，尚未接獲訂單，當時政府鼓勵業者投資，現在就立即去除國產化，這沒有道理。就算要去掉國產化，也要逐步。

若經濟部堅持要年底前完成選商，對此，許乃文說，「只能尊重」。但規則要清楚。如果要選到可以交付執行的人，就必須要把事情做好，馬步就先蹲好，後面就可以很快深蹲跳，馬步沒蹲好，要怎麼快？規則要很清楚。