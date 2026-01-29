老宅延壽裝屋頂光電「每案最高補助30萬」 國土署曝初步優先核定原則
內政部力推老宅延壽補助計畫，3年編列50億元。國土署長蔡長展今說明初步優先核定原則，包含戶籍內有高齡弱勢身分者；原來的建築物外牆有磁磚剝落情形，並申請立面修繕；申請加裝太陽能光電板；提供作為包租代管的社會住宅等。至於何時開放申請，內政部長劉世芳說，還需經過初評等規畫。
內政部今部務會報安排國土署報告「老宅延壽機能復新計畫」辦理情形。內政部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫已取得經濟部及衛生福利部支持，現逐步建構完整的政策協力體系，未來將鼓勵推動建築物設置立面型光電，並透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，引導老宅結合節能與再生能源設置，能有效降低外牆磁磚剝落、管線老化等公共安全風險。
其中，經濟部的家戶設置屋頂太陽光電加速計畫，補助對象為屋頂面積小於1000平方公尺，補助額度為每千瓦3000元，「每案最高30萬元。」
蔡長展說明，該計畫除規畫成立中央及地方輔導服務團外，也建立諮詢平台及操作指引，提供民眾清楚易懂的申請協助。未來將採分年度受理方式，訂定優先核定原則，包括優先照顧高齡者與弱勢族群、優先改善外牆磁磚剝落等公共安全風險，及優先補助可作為包租代管社會住宅的住宅，並結合節能修繕措施，確保有限資源發揮最大效益。
蔡長展補充，另透天連棟的案件共同申請，如果是屬於整個都市裡面街廓較不好的那塊，為整體改善也算是公共利益，以及公共空間、室外項目申請超過三項以上等，也會列為優先核定，目前初步規畫為這幾種，未來還會再精進。
媒體追問老宅延壽何時開放申請，劉世芳表示，內政部還有五場說明會，也還會調整相關內容，包含老宅在每個縣市的分配比例、縣市政府願意負擔的財政收支比例。劉世芳強調，這不是普發現金登記就能給錢，還需要經過初評等規畫，需要半年或一年的時間來完成，「不能說上半年或下半年，但會盡快完成。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言