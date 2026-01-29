老宅延壽裝屋頂光電「每案最高補助30萬」 國土署曝初步優先核定原則

內政部力推老宅延壽補助計畫，3年編列50億元。國土署長蔡長展今說明初步優先核定原則，包含戶籍內有高齡弱勢身分者；原來的建築物外牆有磁磚剝落情形，並申請立面修繕；申請加裝太陽能光電板；提供作為包租代管的社會住宅等。至於何時開放申請，內政部長劉世芳說，還需經過初評等規畫。

內政部今部務會報安排國土署報告「老宅延壽機能復新計畫」辦理情形。內政部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫已取得經濟部及衛生福利部支持，現逐步建構完整的政策協力體系，未來將鼓勵推動建築物設置立面型光電，並透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，引導老宅結合節能與再生能源設置，能有效降低外牆磁磚剝落、管線老化等公共安全風險。

其中，經濟部的家戶設置屋頂太陽光電加速計畫，補助對象為屋頂面積小於1000平方公尺，補助額度為每千瓦3000元，「每案最高30萬元。」

蔡長展說明，該計畫除規畫成立中央及地方輔導服務團外，也建立諮詢平台及操作指引，提供民眾清楚易懂的申請協助。未來將採分年度受理方式，訂定優先核定原則，包括優先照顧高齡者與弱勢族群、優先改善外牆磁磚剝落等公共安全風險，及優先補助可作為包租代管社會住宅的住宅，並結合節能修繕措施，確保有限資源發揮最大效益。

蔡長展補充，另透天連棟的案件共同申請，如果是屬於整個都市裡面街廓較不好的那塊，為整體改善也算是公共利益，以及公共空間、室外項目申請超過三項以上等，也會列為優先核定，目前初步規畫為這幾種，未來還會再精進。