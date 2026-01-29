快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

Fed利率按兵不動 滙豐銀：缺乏放寬貨幣政策急迫性

中央社／ 台北29日電
滙豐銀行。圖／滙豐銀提供
滙豐銀行。圖／滙豐銀提供

美國聯邦準備理事會（Fed）決定維持利率不變。滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處資深副總裁李勝凱指出，在經濟動能充足且勞動市場穩定的背景下，缺乏進一步放寬貨幣政策的急迫性，2026年利率將持續維持現狀。

路透社報導，在聯準會兩天會議結束後，聯準會決策官員以10比2的票數，將基準利率維持在3.50%至3.75%區間。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國經濟表現穩健，且通膨與就業風險均已降低，這可能意味在進一步降息前，仍需等待一段時間。

針對美國聯準會會議宣布維持利率不變，李勝凱今天透過新聞稿表示，聯準會利率政策方向與滙豐銀行預期「今年不再降息」的看法一致，皆認為在經濟動能充足且勞動市場穩定的背景下，目前缺乏進一步放寬貨幣政策的急迫性。

李勝凱指出，由於通膨回落至聯準會2%的目標進程緩慢，預期將維持現有的利率水準，以穩定物價並防範通膨反彈。這呼應滙豐對於利率將進入長期穩定期的預判，顯示在2026年經濟穩健與通膨壓力並存的環境下，利率將持續維持現狀，短期內不會有降息空間。

滙豐銀行先前在2026年第1季投資展望記者會提出，聯準會降息週期已結束，主因為美國經濟表現具備韌性，以目前美國經濟基本面判斷，實際上不需要再加大貨幣寬鬆。此外，因聯準會政策前景而觸發的市場波動應相對溫和，而且屬短暫影響。

美國聯準會 美國經濟 降息

延伸閱讀

川普欲撤換庫克 鮑爾：聯準會113年來最重要案件

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

日職／前塞揚鮑爾待業中 經紀人曝：現階段不要日職合約

聯準會主席鮑爾出席庭審支持理事庫克 美財長狠批：將Fed政治化

相關新聞

總預算卡關 陳世凱證實「國旅淡季兩千元補助確定無法支應」

針對國人高度期待的國旅振興措施，交通部長陳世凱於29日在立法院交通委員會受訪時正式證實，受限於中央政府總預算在立法院持續...

集邦：電視新機種將隨記憶體、面板漲價 衝擊2026年全球電視出貨量

集邦科技（TrendForce）29發布最新電視出貨調查顯示，2026年電視產業面臨記憶體、面板、貴金屬價格同時上漲，生...

NCC：750元審查費條文已失效 定調不收取

NCC於2025年2月10日宣布，暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元，停徵1年，並...

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

台美關談判簽下備忘錄，台灣將結合自有資金和銀行融資，企業要對美投資5千億美元，對於該對美投資是否影響台灣市場？金管會主委...

三三會憂擴大對美投資恐致產業空洞化 經濟部拿一串名單反駁

三三會對台美關稅談判結果表示憂心，認為將造成中小型出口業者及製造業帶來壓力，且大規模對美投資，恐引發產業空洞化疑慮，經濟...

賴總統：美國非常支持台灣 盼與實力堅強的產業合作

賴清德總統29日上午前往台中「松竹寺」參香祈福。他提到，去年經濟成長率超過7.37%，股市也已衝破3萬2千點。我國與美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。