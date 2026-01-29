Fed利率按兵不動 滙豐銀：缺乏放寬貨幣政策急迫性

美國聯邦準備理事會（Fed）決定維持利率不變。滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處資深副總裁李勝凱指出，在經濟動能充足且勞動市場穩定的背景下，缺乏進一步放寬貨幣政策的急迫性，2026年利率將持續維持現狀。

路透社報導，在聯準會兩天會議結束後，聯準會決策官員以10比2的票數，將基準利率維持在3.50%至3.75%區間。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國經濟表現穩健，且通膨與就業風險均已降低，這可能意味在進一步降息前，仍需等待一段時間。

針對美國聯準會會議宣布維持利率不變，李勝凱今天透過新聞稿表示，聯準會利率政策方向與滙豐銀行預期「今年不再降息」的看法一致，皆認為在經濟動能充足且勞動市場穩定的背景下，目前缺乏進一步放寬貨幣政策的急迫性。

李勝凱指出，由於通膨回落至聯準會2%的目標進程緩慢，預期將維持現有的利率水準，以穩定物價並防範通膨反彈。這呼應滙豐對於利率將進入長期穩定期的預判，顯示在2026年經濟穩健與通膨壓力並存的環境下，利率將持續維持現狀，短期內不會有降息空間。

滙豐銀行先前在2026年第1季投資展望記者會提出，聯準會降息週期已結束，主因為美國經濟表現具備韌性，以目前美國經濟基本面判斷，實際上不需要再加大貨幣寬鬆。此外，因聯準會政策前景而觸發的市場波動應相對溫和，而且屬短暫影響。