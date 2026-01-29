3-1期領先！CIP渢妙風場首批水下基礎組裝完工 拚2027年底併網

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）主導投資開發的區塊開發3-1期渢妙離岸風場，進度領先，首批水下基礎組裝完工，預計2月啟動海事工程，拚2027年底如期併網。

CIP渢妙離岸風場水下基礎是委由世紀鋼（9958）統包組裝完工，包括20座由世紀鋼打造，另外13座由南韓製造。CIP於29日在台北港舉辦水下基礎組裝完工的階段性成果發表活動，具體展現CIP的執行力以及與世紀風電的最新合作進展。

渢妙風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量。CIP表示，首批水下基礎順利完成，顯示整體工程依既定時程穩健推進，預計於2027年如期完工，進一步強化投資人、融資機構以及用電客戶對專案交付之信心。

渢妙風場執行長Mark Wainwright表示，首批水下基礎完工，反映CIP在交付大型且複雜能源基礎建設專案上的成熟能力與實績。渢妙風場區塊開發3-1期專案中進度持續遙遙領先，亦是目前唯一完成融資到位並進入實質施工的案場。

他表示，一座風場興建時間約7年，如今渢妙風場已經進入第6年，自2025年3月融資到位以後就緊接著進入製造階段，2026年是海上施工關鍵年，預計已經打造完99座的基樁，自2月開始安裝；另外，在越南打造的海上變電站。不論是基樁、海上變電站或是套筒式水下基礎等海事工程，都會採用台船（2208）環海的翡翠輪安裝。目標是2027年中能開始送電、2027年底併網。

CIP亞太區域總裁許乃文指出，隨著AI、資料中心及高科技製造快速擴張，市場對具規模的綠電需求持續攀升。CIP自2017年成立台灣辦公室以來，積極配合政府落實每一階段的離岸風電目標，更創下每座風場均準時完工之優異實績。渢妙首批水下基礎的完成，象徵CIP與本土供應鏈的強大合作能量。