快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算卡關 陳世凱證實「國旅淡季兩千元補助確定無法支應」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱。記者許正宏／攝影
交通部長陳世凱。記者許正宏／攝影

針對國人高度期待的國旅振興措施，交通部長陳世凱於29日在立法院交通委員會受訪時正式證實，受限於中央政府總預算在立法院持續卡關，原定於今年推動的平日住宿補助方案，目前因缺乏預算支應而無法如期上路。交通部原先規劃的振興方案旨在針對4月至6月的旅遊淡季提供助力，具體內容包括國人平日國旅首日補助800元、次日續住補助1,200元，兩天合計高達2,000元的優惠，希望藉此為民眾創造生活中的「小確幸」，同時有效支撐旅宿業者的經營。

陳世凱坦言，4月至6月是國內旅遊市場相對蕭條的時期，業者普遍對此波補助寄予厚望，希望透過政策誘因暢旺國旅買氣。然而，由於總預算尚未獲得立法院通過，交通部現階段處於「無米之炊」的困境，無法撥款執行相關方案。他強調，這筆預算的通過對提振國旅產業至關重要，希望能盡早獲得法制支持，讓相關資源能投入市場以發揮經濟效益。

此外，針對監察院長陳菊因病請辭獲准一事，陳世凱也感性表示，陳菊一輩子為台灣民主奮鬥付出，除了感謝她的貢獻，也誠摯祝願她能早日康復，並叮囑其務必保重身體。

立法院 交通部 市場

延伸閱讀

監察院：陳菊依法可請假到7月 過程無圖一己之私

【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光

影／張景森批高鐵延伸宜蘭「史詩級災難」 陳世凱：政府不會亂花錢

賀陳旦下辯論戰帖質疑宜蘭高鐵 陳世凱駁：交通部決策嚴謹

相關新聞

總預算卡關 陳世凱證實「國旅淡季兩千元補助確定無法支應」

針對國人高度期待的國旅振興措施，交通部長陳世凱於29日在立法院交通委員會受訪時正式證實，受限於中央政府總預算在立法院持續...

集邦：電視新機種將隨記憶體、面板漲價 衝擊2026年全球電視出貨量

集邦科技（TrendForce）29發布最新電視出貨調查顯示，2026年電視產業面臨記憶體、面板、貴金屬價格同時上漲，生...

NCC：750元審查費條文已失效 定調不收取

NCC於2025年2月10日宣布，暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元，停徵1年，並...

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

台美關談判簽下備忘錄，台灣將結合自有資金和銀行融資，企業要對美投資5千億美元，對於該對美投資是否影響台灣市場？金管會主委...

三三會憂擴大對美投資恐致產業空洞化 經濟部拿一串名單反駁

三三會對台美關稅談判結果表示憂心，認為將造成中小型出口業者及製造業帶來壓力，且大規模對美投資，恐引發產業空洞化疑慮，經濟...

賴總統：美國非常支持台灣 盼與實力堅強的產業合作

賴清德總統29日上午前往台中「松竹寺」參香祈福。他提到，去年經濟成長率超過7.37%，股市也已衝破3萬2千點。我國與美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。