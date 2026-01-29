聽新聞
總預算卡關 陳世凱證實「國旅淡季兩千元補助確定無法支應」
針對國人高度期待的國旅振興措施，交通部長陳世凱於29日在立法院交通委員會受訪時正式證實，受限於中央政府總預算在立法院持續卡關，原定於今年推動的平日住宿補助方案，目前因缺乏預算支應而無法如期上路。交通部原先規劃的振興方案旨在針對4月至6月的旅遊淡季提供助力，具體內容包括國人平日國旅首日補助800元、次日續住補助1,200元，兩天合計高達2,000元的優惠，希望藉此為民眾創造生活中的「小確幸」，同時有效支撐旅宿業者的經營。
陳世凱坦言，4月至6月是國內旅遊市場相對蕭條的時期，業者普遍對此波補助寄予厚望，希望透過政策誘因暢旺國旅買氣。然而，由於總預算尚未獲得立法院通過，交通部現階段處於「無米之炊」的困境，無法撥款執行相關方案。他強調，這筆預算的通過對提振國旅產業至關重要，希望能盡早獲得法制支持，讓相關資源能投入市場以發揮經濟效益。
此外，針對監察院長陳菊因病請辭獲准一事，陳世凱也感性表示，陳菊一輩子為台灣民主奮鬥付出，除了感謝她的貢獻，也誠摯祝願她能早日康復，並叮囑其務必保重身體。
